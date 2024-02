Za pět minut dvanáct směrem k účasti v play-off ukončili sérii nezdarů. Futsalisté Olympiku Mělník v domácí hale porazili dvěma góly v závěrečných minutách pražskou Slavii 5:3 (2:1). V nejvyšší soutěži zvítězili poprvé v novém roce a celkem po sedmi kolech. Tři zápasy před koncem základní části se tak udrželi na dostřel osmé příčce zaručující účast ve čtvrtfinále.

1. Futsal liga: SK Olympik Mělník - SK Slavia Praha (5:3), 16. února 2024 | Foto: Dana Šubová

Mělničtí se k utkání sešli v silnější sestavě než k těm předešlým a hned to bylo znát. V utkání ani jednou neprohrávali a na vyrovnání soupeře dokázali ve všech třech případech reagovat.

„Po dlouhé době jsme zlomili nepříznivou sérii a vyhráli jsme nad velmi kvalitním soupeřem. Konečně se k nám obrátilo trochu štěstí a věřím, že nás do posledních zápasů sezony nakopne,“ uvedl po utkání Lukáš Chalupa, který prožil nejplodnější zápas (2+1) v dresu Olympiku po nedávném příchodu z Ústí.

Právě jeho předešlý klub je jedním z hlavních konkurentů v boji o osmičku. Mělník na něj nyní ztrácí tři body. K dispozici má dva domácí zápasy s Plzní (21. 2.) a Helasem Brno (1. 3.), základní část pak zakončí v Chomutově (8. 3.).

Pro třetí Slavii už byl zápas tak trochu součástí přípravy na vyřazovací část – a podle autora všech tří branek Davida Jošta ne zrovna povedenou. „Dal jsem sice tři góly, ale z těch opravdu žádnou radost nemám,“ přiznal po utkání.

Král střelců ligového ročníku 2020/2021 se prosadil poprvé po lednovém návratu do sestavy po téměř roční absenci. Na rozdíl od předešlého zápasu s Helasem ale výkon týmu nebyl podle představ.

„Hráli jsme ospale, laxně a nesoustředěně v obraně, hrozně se nadřeme na góly a když už je dáme, tak hned inkasujeme,“ hořekoval. „Mělník nám nabízel výhru a my jsme si pro ni mohli sáhnout, měli jsme to zlomit. Nakonec si ale vypracovali tolik šancí, že 3:5 je pro nás ještě dobrý výsledek. To ještě Honza Žežulka nejméně pět gólů chytil. Do play off musíme jít v úplně jiném nastavení," dodal.