Pouze jedinkrát v historii se zatím futsalistům Olympiku podařilo vyhrát obě úvodní kola nového prvoligového ročníku. Dobrou příležitost k opakování měli letos. Domácí výhra nad Libercem se ale v Kadani nedočkala pokračování. Mělničtí v brankově bohatém zápase prohráli 5:7.

1. Futsal liga, 1. kolo: SK Olympik Mělník - FTZS Liberec (10:4), 25. 8. 2023 | Foto: Dana Šubová

„Dnešní zápas nesedl nikomu z našich hráčů. Udělali jsme velké množství chyb a v koncovce byli nepřesní. Vyrovnaný zápas rozhodla dobrá domácí produktivita,” rekapituloval utkání šéf Olympiku Pavel Šuba.

Hostům nepomohl k bodům ani hattrick Vokouna. Domácí oslavili první body v sezoně. „Ze začátku jsme hráli svou hru a dostali jsme se do vedení. Potom jsme bohužel nechali soupeře vstoupit do utkání a bylo to drama až do poslední sirény,“ řekl k utkání jeden z hráčů Internationalu Tomáš Polanský.

Ve třetím kole se v pátek 8. září od 20 hodin představí v hale gymnázia Olomouc, která v zatím jediném odehraném utkání prohrála 5:6 s Helasem Brno.

International FC Kadaň - SK Olympik Mělník 7:5 (4:4)

Branky: 3. Japa, 4. Holman (Salák), 6. Maur, 7. Japa (Caio), 29. Caio (Vitinho), 34. Salák (Vitinho), 36. Maur (Vitinho) - 4. Abrham (Gabčo), 10. Vokoun (Gabčo), 15. Vokoun (Gabčo), 18. Vokoun, 30. M. Sváta (Vokoun). Rozhodčí: Vlašič, Nešněra. ŽK: 3:3. Diváci: 270.

Mělník: Šanda (Buchvak) – Abrham, J. Sváta, Šuba, M. Sváta, Mešić, Gabčo, Vokoun, Machytka, Ježek.