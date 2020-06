„Jsme rádi, že jsme se s celým trenérským štábem domluvili na další spolupráci i přes snížený rozpočet a mohli jsme jim tak nabídnout pouze menší plat než v dosavadní sezoně,“ řekl výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček. „Navíc akceptovali, že rozpočet na hráče je také nižší, o to větší výzva trenéry čeká vzhledem k tomu, že cíle zůstávají stejné. Tedy získat český titul i pohár a také bojovat o co možná nejlepší umístění v Lize mistrů,“ dodal.

Devětačtyřicetiletý Izraelec Amiel přišel do Nymburka poprvé v sezoně 2010/11 jako asistent současného kouče reprezentace Ronena Ginzburga. Během angažmá trenéra Kestutise Kemzury v klubu nepůsobil, ale pak se vrátil opět do role asistenta a na podzim roku 2017 dostal šanci jako hlavní trenér. Během prvních dvou sezon pokaždé získal český titul i pohár, v ročníku 2019/20 pak přidal i úspěch v Lize mistrů, kde s týmem poprvé postoupil do čtvrtfinále s nejlepší bilancí ze všech týmů v soutěži, než sezonu přerušil koronavirus. V Kooperativa NBL drží s týmem 86 zápasů trvající rekordní neporazitelnost.

Ačkoli patřil mezi kandidáty na trenéra roku v Lize mistrů a sklízel chválu za atraktivní styl hry s nymburským týmem, odmítl lukrativnější nabídky a rozhodl se pokračovat v rozdělané práci v Nymburce i za snížených podmínek. Věří, že i s méně penězi se může povést opět sestavit tým, který bude na mezinárodní scéně prohánět výrazně bohatší soupeře.

„Po vynikající sezoně, která bohužel skončila předčasně kvůli COVID-19, a vzhledem k nové situaci v basketbalovém světě jsem cítil odpovědnost zůstat a pokusit se dokončit to, co jsme začali. Zažíváme těžké časy, ale také je to výzva. A pro mě je čest koučovat tým před našimi fantastickými fanoušky, sponzory a všemi, kdo nás podporuje,“ řekl Amiel.

„Společně s mým skvělým realizačním týmem Sašou Sekuličem a Ričim Reimarisem můžeme slíbit, že náš tým bude naplno bojovat pokaždé, kdy vstoupíme na hřiště. A věřím, že i když aktuální doba není z hlediska ekonomiky ideální, tak že naše vedení a pan prezident Podpěra najdou cestu a zdroje, abychom byli nadále konkurenceschopným a atraktivním týmem, který naplní ambice,“ dodal Amiel.

U týmu pokračuje také asistent Sekulič, dvaačtyřicetiletý slovinský stratég se zkušenostmi ze slovinské reprezentace, se kterou získal titul mistra Evropy. Nadále bude Amielovou pravou rukou, jak tomu je od roku 2017. O kondiční přípravu týmu se pak bude opět starat čtyřiatřicetiletý Reimaris, který je v Nymburce už od roku 2013.

DAVID ŠVÁB