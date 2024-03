Volejbalová extraliga zná všechny semifinalisty. Hráči Odolena Vody už sérii s Kladnem za krajně nepříznivého stavu zdramatizovat nedokázali. I ve třetím utkání prohráli 0:3. Jejich přemožitel v boji o finále vyzve České Budějovice, jež vyřadily Karlovarsko.

Kladenští orli - Kocouři Příbram 3:1 , EL Volejbalu 2.3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Orli v soubojích s odvěkým rivalem neztratili ani set. To ovšem neznamená, že by Odolka byla snadným sokem. Naopak. Zejména v kladenských zápasech ani na chvilku nesložila zbraně.

Univerzál hostů Martin Hladík mínil, že dnes to bylo u nich na morál. "Chtěli jsme si po nepovedeném domácím utkání dokázat, že nejsme tak špatní a máme šanci na vyrovnaný zápas, který jsme dnes předvedli. Chtěli jsme odejít se vztyčenou hlavou," řekl autor dvanácti bodů.

Odolka v play off zápasech na Kladně prohrála čtyři vyrovnané koncovky. "Je to tak. Naopak v předkole s Benátkami jsme je vyhrávali my. Kladno je extrémně kvalitní soupeř. Co nám stačilo na Benátky, to v téhle sérii nestačilo," uvedl Hladík a vyzdvihl výkon kladenského univerzála Kristapse Platačse, který od poloviny zápasu exceloval. "V koncovce druhého se chytil a pak všechno uhrál," podotkl.

Orli zvládli dramatickou koncovku prvního setu, který vyhráli 28:26. Tady se utkání nejspíš zlomilo v jejich prospěch. Když se potom chytil zmíněný Platačs, jenž na útoku a servisu dominoval v závěru druhé části, a pak i v poslední, bylo o vítězi jasno. Po zásluze byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu. Nahrát 25 bodů v třísetovém utkání je vizitka nejvyšší kvality.

Lotyšský reprezentant se po vydařeném představení rozhodně nevznáší v oblacích. "Až přijdu domů, tak spíš budu přemýšlet nad první polovinou, která nebyla z mé strany až tak dobrá. Co tam bylo ode mne zlé a co musím zlepšit," usmál se a ocenil rivala za jeho tuhý odpor.

"Domácí zápasy byly opravdu těžké. Odolena Voda neměla co ztratit a dala do toho všechno," uvedl a doplnil, že všechny vyrovnané koncovky v sérii vyhráli díky bojovnosti maximální koncentraci.

Posledním borcem, který ve čtvrtfinálové sérii bodoval byl brazilský smečař vítězů Antony Gonçalves, jenž proměnil druhý mečbol zápasu i série.

Kladno - Odolena Voda 3:0 (26, 21, 20)

Esa: 8:4. Bloky: 9:5. Čas: 93 minut. Diváci: 550. Série: 3:0.