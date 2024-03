Nečekaně hladkou záležitostí volejbalistů Kladna bylo druhé čtvrtfinálové utkání play off extraligy. Orli vyhráli v Odolena Vodě 3:0, přičemž odvěkého rivala předčili ve všech směrech.

Kladno Volejbal cz - Aero Odolena Voda 3:0, QF EL Volejbalu 14. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

"Musím Kladnu pogratulovat. Předvedlo fenomenální výkon v útoku a obraně. Všechny balony dohrálo," řekl po utkání smečař poražených Jan Svoboda.

Domácí uhráli v první sadě pouhých deset bodů. V druhé vedli 13:12 a od té doby získali jediný bod. Až v závěrečném setu svého soka více zlobili.

Kapitán vítězů Adam Zajíček si pochvaloval mentální nastavení svého týmu. "Dnes jsme to zvládli skvěle. Nejvíc nahnáno jsme měli v druhém setu. Plachta Boea Grahama nám pomohla," řekl s tím, že do středečního utkání na Kladně, jež může sérii ukončit, půjdou jako do každého jiného utkání.

"Odolka je stále nebezpečná. Musíme do utkání vstoupit stejně odvážně a agresivně jako dnes," dodal lídr kladenské kabiny.

Druhý kouč vítězů Tomáš Samsely mínil, že měli zápas pod kontrolou. Tedy skoro celý zápas. "Až ke konci třetího setu jsme měli slabší chvilku. Soupeř riskoval servis a pár bodů mu vyšlo. Jinak jsme hráli soustředěně a agresivně," řekl a poděkoval fanouškům obou táborů, kteří v hale vytvořili parádní atmosféru.

Stejně jako v prvním utkání na Kladně byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu smečař vítězů Fin Niklas Seppänen. Zaznamenal 16 bodů, z toho tři esa. "Dnes bych vyzdvihl i Antonyho Goncalvese. Co dnes předvedl v obraně, byl z jeho strany nadstandard," upozornil Samsely na výkon brazilského smečaře.

Orli vedou v sérii 2:0 a postup mezi poslední čtyři si mohou zajistit ve středu ve své hale (18.00).

Odolena Voda - Kladno 0:3 (-10, -14, -19)

Esa: 4:7. Bloky: 2:7. Čas: 70 minut.

Kladno: Platačs (13), Zajíček (4), Neves (3), Graham (5), Seppänen (16), Gonçalves (7), libero Fernández. Bez střídání.