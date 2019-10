Před utkáním obsadili palubovku bývalí hráči Aera. Jejich současníci k připomenutí padesáti let extraligového volejbalu ve městě vítězný dárek nepřipojili. Podle jejich scénáře se utkání vyvíjelo pouze v úvodním setu. Zbylé tři patřily hostům.

Jako o zlomové mluvili v domácím táboře o koncovce třetího setu. Aero se sice v dramatickém a hektickém průběhu dostalo za vyrovnaného stavu k setbolu jako první, ale Severočeši jej odvrátili a po obratu se dostali do vedení.

Herní pohodě domácího celku rozhodně neprospěl konflikt Hladíka s rozhodčí Hladišovou, po kterém hráč Aera obdržel červenou kartu, a současně také zranění nahrávače Roberta Viibera. Ve čtvrtém setu diktovali vývoj skóre Ústečtí a vybudovali si až sedmibodový náskok. Ten si na menší klopýtnutí pohlídali výborným servisem i útokem až do vítězného konce.

„Kdybychom vyhráli ve třetím setu, věřím, že už bychom to dotáhli,“ smutnil kapitán Aera Martin Hladík. „Nicméně neskládáme hlavy a bojujeme dál. Díky všem divákům za skvělou podporu, je škoda, že jsme pro ně nevyhráli.“

Zjevně roztrpčený trenér Jiří Šiller zůstal nad věcí, i když některé z verdiktů rozhodčích považoval za velmi kontroverzní. Rovněž on zmínil ve svém hodnocení třetí dějství. „Gratuluji Ústí k dobrému výkonu a vítězství. My jsme se po prvním setu nedokázali pořádně vrátit do zápasu, bohužel nám mezi prsty utekl třetí set, takže Ústí zaslouženě vyhrálo. Škoda, že jsme neudrželi dobrou diváckou atmosféru, děkujeme.“

Hosté si užívali první zisk v ročníku. „Jsme hrozně rádi za tři body, asi poprvé v sezoně jsme předvedli bojovný výkon, takové nadšení a hlad po vítězství,“ zářil kapitán Filip Kramar.

O. Voda – Ústí n. L. 1:3

Sety: 23, -18, -24, -19. Nejlepší hráči: Hladík 15, Kraffer 15, Vachoušek 10, Gear 10 – Kramer 19, Parraguirre 16, Tibitanzl 10. Diváci: 767.

Aero: Viiber, Kraffer, Taylor, Hladík, Vachoušek, Gear, libero Hadrava (Moss, Holčík, Horák, Shaker).

(str, lk)