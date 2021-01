Osud přeboru mají v rukou kluby. V Kralupech jsou pro odehrání poloviny programu

Samotné kluby mají do konce ledna rozhodnout o osudu futsalového krajského přeboru. Osmička účastníků v rámci aktuální sezony zatím do míče nekopla. Vedení soutěže mapuje zájem týmů odehrát polovinu plánované sezony v případě, že to situace s covidem v Česku včetně příslušných protiepidemilogických opatření nejpozději od března umožní.

Hrát by se v takovém případě mohlo po dohodě klubů v jakýkoli den v týdnu. Nutný je ale souhlas nadpoloviční většiny. V opačném případě bude ročník ukončen. V kralupském AFC se k alespoň jednokolovému hracímu systému přiklonili. „Přestávka už je dlouhá, zápasy nám všem samozřejmě chybí. Naše rozhodování přesto nebylo úplně jednoznačné, odehrání soutěže v navrhovaném modelu určitě může přinést kolize termínů s fotbalovými soutěžemi, ale nakonec jsme odeslali vedení soutěže kladné stanovisko," objasnil vedoucí týmu a člen výboru AFC Aleš Moravec s tím, že budoucí vývoj je zatím nejasný nejen ve sportu, ale v celé společnosti. Při nutném souhlasu nadpoloviční většiny účastníků s navrženým modelem Kralupští nechtěli být podle Moravce těmi, kdo do možnosti odehrání sedmi kol hodí vidle. „I když všichni cítíme, že za současné epidemické situace se spíš než o reálný plán jedná o poslední pokus o záchranu letošní soutěže. Na druhou stranu je sezona vzhledem k nízkému počtu účastníků nesestupová, navíc máme poměrně širokou soupisku, a tak by neměl být problém se na zápasy sejít a odehrát je," dodal Aleš Moravec. Pokud skončí hlasování osmičky oddílů nerozhodně, určí další postup výkonný výbor středočeského svazu futsalu.