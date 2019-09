U remízy s Maďarskem v úvodním vystoupení Čechů na turnaji Visegrad4 v polském Krosnu ještě mezi vyvolenými trenéra Neumanna chyběl. V derby se Slováky už se dvaadvacetiletý tahoun Mělníka dočkal.

Jiří Vokoun odehrál při svém prvním startu v nejcennějším dresu patnáct minut, na branku soupeře vyslal čtyři střely, dvě gólové. V prvním poločase zvyšoval hned při svém prvním střídání na 2:0, ve druhém na 6:1.

„Samozřejmě jsem byl nervózní, ale kluci mi pomohli a bylo to dobré. Hlavně díky nim mi to vyšlo,“ dělil se o dojmy poté, co prokázal, že umí střílet levou i pravou. „Stejně jako v klubu jsem si vzal balon po lajně, vystřelil jsem levou na zadní a naštěstí to tam nějak zapadlo. Při druhé jsem zavřel oči,“ usmíval se autor čtyř gólů ve třech odehraných kolech nové sezony Varta ligy.

Pro reprezentačního trenéra Tomáše Neumanna představení nejproduktivnějšího hráče Olympiku až takovým překvapením nebylo. „Jirku sleduji dlouho. Je to hráč na mezinárodní futsal. Jen mi potvrdil to, co jsem si myslel,“ řekl. „Na to, že hrál dneska poprvé mezinárodní zápas, tak ho zvládnul bravůrně. Jeho dva góly jsou třešničkou na dortu," chválil hráče.

Na kontě vůbec prvního futsalisty Mělníka, který obdržel pozvánku do seniorské reprezentace, bylo od roku 2016 pět startů za jednadvacítku. „Má velké předpoklady uspět, ale má i nedostatky, které snad v reprezentaci pochopí a začne odbourávat, aby se dostal nahoru,“ uvedl ještě před turnajem na adresu odchovance klubu manažer Olympiku Pavel Šuba.