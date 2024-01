První utkání nového roku zvládli na jedničku. Volejbalisté Aera Odolena Voda v 16. kole ČEZ extraligy přehráli ve své hale Ústí nad Labem 3:1. Před více než čtyřmi stovkami diváků tak i podruhé v sezoně vyhráli pomyslný souboji o dálnici D8.

Volejbalisté Aera Odolena Voda porazili v 16. kole extraligy Ústí nad Labem 3:1. | Foto: Miroslav Zigo

„Super vítězství za tři body ve skvělé atmosféře. Jsme rádi, že jsme poděkovali našim fanouškům vítězstvím,“ liboval si kapitán Aera Matyáš Démar poté, co přímým bodem z podání ukončil bezmála dvouhodinový boj.

Z domácího pohledu jediné zdržení přinesla třetí sada. Středočeši znovu začali lépe, hosté ale dokázali rychlý konec několika body v řadě odvrátit. Vyrovnanou koncovku pak přetavili ve snížení. Přetahovaná se přenesla i do následného dějství, kdy se Severočeši odvážnou hrou v útoku drželi na dostřel. Další dramatizování zápasu se ale nekonalo.

Podle trenéra Marcina Kryśe měl jeho tým zápas i přes ztrátu jednoho setu pod kontrolou. „Trošku škoda ve třetím setu, kdy jsme v jednom postavení ztratili pár bodů, ale vrátili jsme se do své hry,“ uvedl.

Hostující kapitán Jiří Kořínek přisuzoval podle něj zaslouženou výhru soupeře jeho stylu podávání. „Nezdá se mi, že bychom poslední tři zápasy hráli nějak špatně, akorát tam uděláme pár klukovských chyb. Je vidět, že Vodolka to má hodně postavené na servisu, když to trefí, tak se tu hodíme po celé hale, ale také to dokáží vyházet. Podle mě zaslouženě vyhráli, protože byli odvážnější na servisu.“

Trenér Ústí Ondřej Žaba litoval, že tým našel na domácí účinnější protihru až ve třetí sadě. „Bylo to pro nás těžké, protože jsme byli pod velkým tlakem, hlavně první dva sety. Začalo se nám to vyplácet až ve třetím setu, škoda, že jsme nezačali dřív, ve čtvrtém jsme parádně pokračovali, ale Vodolka nás výborně servisem odtlačila. Dneska bych bral bod, ale dobře hrající Vodolka nám to nedovolila.“

Aero Odolena Voda - SKV Ústí n. L. 3:1 (20, 17, -23, 22)

O. Voda: Svoboda 16, Blumbergs 10, Kern 17, Chevalier 16, Kerkvliet 5, Démar 7, libero Hadrava (Hladík 3, Šulc, Carabali).

Ústí: Benitez 8, Pliasetskyi 1, Hýský 10, Suhen 10, Hulpach 16, Lank 1, libero Kořínek (Fišer 10, Hendrich 1).