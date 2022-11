Florbalová divize pomalu spěje k polovině sezony a vánoční pauze, ovšem program zůstává dále nahuštěný. Jedenácté kolo proti sobě svedlo loňského nováčka z Kralup a letošního z Roudnice nad Labem. Kralupští florbalisté tak opět vyrazili na sever, tentokrát do Lovosic, kde Roudničtí hrají své domácí zápasy. Přestože venku panovaly chladné minusové teploty, skromný počet diváků viděl horkokrevný florbal, o který se oba týmy postaraly.

Opozdilci, kteří do ochozů přišli jen o pár minut později, neviděli úvodní branku utkání, o kterou se na konci první minuty postaral kralupský Kristián Malík, jenž šikovnou tečí změnil dráhu Řehákovy střely.

Vlci si od začátku jasně označili teritorium, na kterém se zápase bude odehrávat a domácí tak byli odsouzeni k trvalému bránění s občasnými brejkovými výpady na soupeřovu polovinu, kde se však dlouho neohřáli. Během prvních deseti minut skórovali ještě Řehák a Kozel, díky čemuž si Kralupy vytvořily třígólové vedení.

Střelecký prapor domácích sice zvedl skórující Pilař, jenž proměnil trestné střílení, ovšem tím jako by divoké šelmy ještě víc popudil. V rozmezí 17. a 19. minuty známé jméno, střelec Marek Čejka, zkompletovalo hattrick, pokaždé po nezištné přihrávce od svého „útočného dvojčete“, Jakuba Hájka.

Druhá třetina přinesla pouze branky hostí, kteří tak definitivně zlomili zápas na svoji stranu. V oslabení skóroval Diepolt, dvakrát se prosadil Jan Suk, který jasně demonstroval, jak moc se těšil na návrat do sestavy. Jubilejní desátý gól, který potěšil týmového pokladníka, vstřelil Jakub Hájek. Na světelné tabuli tak po dvou hracích částech svítilo pro domácí děsivé skóre 1:10.

K drobné korekci skóre ze strany domácích došlo ve třetí třetiny, kdy vstřelili dvě branky. Na to však Kralupy reagovaly, konkrétně Jan Suk, který nekompromisní střelu pod horní tyč zpečetil svůj hattrick. Branka navíc byla vstřelena v oslabení po velmi pěkné akci, do které se zapojili všichni čtyři bránící hráči a byl to právě Suk, který snažení celého obranného obrazce dovedl k dokonalosti.

Podtrženo, sečteno: Kralupy vyhrály 11:3, předvedly zatím nejlepší výkon směrem dozadu a ukázaly, že s vidinou účasti v play-off to myslí vážně. Povedenou premiéru si odbyla letní posila do brankoviště, Pavel Chmel, který si připsal první výhru ve vlčím dresu.

Kralupští florbalisté se tak s bilancí 9:2 a 27 získanými body drží po jedenácti zápasech na druhém místě tabulky, zajišťující účast v play-up o postup do vyšší soutěže, Národní ligy. Další zápas odehrají tuto neděli doma, kde se postaví rezervě České Lípy, kterou v prvním zápase na jejím hřišti přehráli 7:2.

Tabulka Divize - skupiny A po jedenácti kolechZdroj: www.ceskyflorbal.cz

FILIP JANOUCH