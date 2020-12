Jízda nekončí. Volejbalisté Odolena Vody už mají v letošním ročníku nejvyšší soutěže na svém kontě více výher než porážek. Tu pátou v řadě připsali v duelu se Zlínem. Fatru porazili 3:0 na sety. V sobotu budou vítěznou sérii hájit na půdě Karlovarska.

Volejbalisté Aera Odolena Voda porazili Zlín 3:0. | Foto: Aero Odolena Voda

„Dneska to bylo spíše vybojované než nějaký pěkný volejbal ke koukání, ale o to důležitější,“ zhodnotil utkání kapitán Aera Martin Hladík. „Věděli jsme, že pokud bychom to dneska nezvládli, tak by to vítězství nad Libercem tak trochu ztratilo na významu. Ale to se naštěstí nestalo, zvládli jsme to za tři body a zítra můžeme jet s čistou hlavou do Varů porvat se o další výhru,“