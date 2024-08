„Za mě je to obrovská chyba, kterou si vedení futsalu uvědomí velice brzy. Místo, aby se vrcholový futsal více rozvíjel, tak ho tímto zredukováním poškodíme,“ řekl předseda Olympiku Pavel Šuba v rozhovoru pro klubový web.

„Názor, že se tímto první futsal liga zkvalitní, je za mně velice scestný. Každý ví, že liga je rozdělena na dvě části, kdy Plzeň a Chrudim jsou hodně odskočeny a občas je potrápí jen Slavia. Zbytek týmů se navzájem poráží,“ argumentuje s tím, že nižší počet prvoligistů se projeví na práci s mládeží. Na té si v Mělníku zakládají. „Prvoligové kluby mají za povinnost mít své týmy v dorostenecké a také v juniorské lize. Což o druhé lize neplatí. Jsem moc zvědavý, kolik týmů třeba za tři roky bude v dorostenecké a juniorské lize,“ vyslovil obavy.

Na sezonu, v níž osmička postoupí do play-off, devátý tým si zahraje baráž s vítězem jedné ze skupin druhé ligy a zbylé tři sestoupí rovnou, se v Mělníku chystají od 22. července. „Prvních čtrnáct dní jsme trénovali v hale TJ Neratovice. Zaměřili jsme se na kondiční a fyzickou stránku hráčů. Samozřejmě nechyběli ani chvíle s míčem,“ přiblížil Pavel Šuba.

Po konci Jakuba Němce se trenérské taktovky po dohledem Pavla Šuby chopila dvojice zkušených hráčů Tomáš Abrham a Jiří Vokoun. V novém modelu mají za sebou už i první z celkem čtyřech přípravných zápasů. V Kadani z toho byla povzbudivá výhra 6:3.

Prozatimní pohyb v hráčském kádru? „Na přestup přichází z druholigového ukrajinského klubu Andrej Kovalčuk, na zkoušku s týmem trénují dva hráči z druholigových týmů a jako každý rok jsme posunuli do A týmu nadějné juniory. Z Bohemky se má po úspěšném angažmá vrátit Tomáš Prejsa, ale zatím kvůli zranění do přípravy nenastoupil,“ vyjmenoval chystané příchody Pavel Šuba. Na straně odchodů zmínil přestup Muamera Mešiće do Roudnice a dlouhodobé absence zraněných Jakuba Sváty, Lukáše Lehnera a Dominika Šupa.

Do mistrovské sezony Olympik vstoupí 30. srpna utkáním v Ústí nad Labem. O týden později do Mělníka přijede International Kadaň. Podle Pavla Šuby bude tradičně základním cílem záchrana. Letos o to těžší vzhledem ke zmíněnému zeštíhlování. „Bude to jistě drama do konce soutěže,“ očekává Pavel Šuba.