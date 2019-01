Mělník - Nejvyšší futsalová soutěž se po vánoční přestávce zítra poprvé přihlásí o slovo. Mělnický Olympik čeká v Praze na Zeleném pruhu záchranářská bitva o „šest“ bodů s Bohemians 1905. Oba soupeře dělí v tabulce pouhé tři body. O ty jsou na tom i přes porážku 2:6 v prvním vzájemném utkání v Neratovicích lépe Pražané.

Olympik Mělník - Bohemians 1905 | Foto: Dana Šubová

„Je to pro nás zápas sezony. Když neuspějeme, bude záchrana jen velice složitá. V opačném případě to ještě bude otevřené, takže šance je veliká,“ uvažuje před zápasem trenér a manažer Olympiku PAVEL ŠUBA.

Jak se na důležitý zápas chystáte?

„Už druhým týdnem se připravujeme podle toho, jaký význam tento zápas má a myslím, že kvalitně. Víme, jak Bohemka hraje, známe její hráče. Jak jsem říkal i hráčům na tréninku, když po této přípravě nedokážeme přednosti Bohemky eliminovat, tak v první lize nemáme co dělat. Myslím, že máme přinejmenším vyrovnaný, ne-li lepší kádr – pokud tedy budou všichni hráči zdravotně v pořádku.“

Nebojíte se herního výpadku přes Vánoce?

„Strach nemáme. Je to zápas dvou aspirantů na sestup. Trénovali jsme i mezi svátky a účast byla velice zajímavá. Uvidíme v pátek. Podpořit nás pojedou i naši junioři s bubny a trubkami. Bude to jen a jen na hráčích, jak k tomu přistoupí.“

Doznal kádr nějakých změn? Jak to vypadá s účastí hráčů, jejichž fotbalové týmy zahájily zimní přípravu? Mám na mysli především trio Hyka, Matějček a Runt.

„Žádné změny nebudou, kádr je konsolidovaný. Jediné, co nás trápí, je menší marodka. Někteří hráči jsou pochroumaní, Bouška je nemocný, ale to nejsou věci, které by nás měly ovlivnit. Hyka, Matějček i Runt budou k dispozici.“

Podpořte Olympik v bitvě s klokany



Ani v otázce podpory z hlediště nechce zůstat mělnický Olympik za domácí Bohemkou pozadu, a tak na páteční utkání vypravuje pro své příznivce autobus. Jeho odjezd je naplánován na 18.30 od benzínové stanice Shell v Mělníku se zastávkou v 18.45 v Libiši u slavisty a poté v Neratovicích u krytého bazénu. Utkání začne v hale na Zeleném pruhu ve 20 hodin.