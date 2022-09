"Na suchu bude těžké uspět, ale na mokru by mohly být naděje na dobrý výsledek vyšší. Kdyby tedy zapršelo, bylo by to pro mě lepší. I bez deště by ale neměly panovat vysoké teploty, což by nám mohlo hrát do karet," uvedl před začátkem víkendu Pekař, kterého letos v horkých podmínkách trápil pokles výkonu.

Že by Pekař mohl být sc hopen na německém okruhu zazářit, potvrzuje i loňský rok. Tehdy byl vidět zejména v prvním závodě víkendu. Ten se konal na mokré trati a Pekař nejenže vyhrál skupinu C, ale také obsadil třetí místo v absolutní klasifikaci. Tento výsledek stále zůstává jeho jediným celkovým pódiovým umístěním v Clio Cup Series. Mělnický jezdec však upozorňuje, že letos přijíždí na Hockenheimring v jiné situaci než loni.

"Zopakovat výsledek z loňska by sice bylo pěkné, tehdy se zde ale jel vůbec první závod sezony. Ne všichni tedy byli úplně rozjetí. Nyní už jsme ale v polovině sezony a každý už s autem najezdil přes tisíc kilometrů. Myslím si tedy, že tentokrát to bude těžší než loni," uvědomuje si.

Loni Pekařovi k dobrému výsledku pomohlo i neobvyklé nastavení, kterým stáj Carpek Service leckoho překvapila. Pokud by i tentokrát pršelo, chce po něm Pekař sáhnout znovu. "Existují dvě možnosti nastavení odklonu kola. Všichni tehdy jezdili s větším odklonem. My ale zkusili u pravého kola nastavit menší odklon. Lidé od Renaultu se tomu tehdy hodně divili. Nám to ale pomohlo a pokud by i letos zapršelo, šel bych do toho znovu. Vyzkoušíme i nějaké drobné změny, které se nám osvědčily při podniku ESET Cupu na Slovakiaringu," vysvětluje.

Ze druhého místa v Clio Cupu Eastern Europe ztrácí Pekař na vedoucího Marca Guillota 42 bodů. Francouzův náskok už sice lze považovat za slibný, stále ale ještě není nedohnatelný. Za vítězství se totiž uděluje 50 bodů. Stačí tedy jedno Guillotovo zaváhání a vše může být jinak. Na třetího Andrease

Stuckiho má Pekař k dobru 49 bodů. Podnik na Hockenheimringu bude součástí mimo jiné i Clio Cupu Europe, do kterého Pekař letos rovněž boduje. Zde se zatím nachází na sedmé pozici.

Panttilovi jde o bronz

Barvy stáje Carpek Service nebude na Hockenheimringu hájit pouze sám Pekař. Již tradičně totiž s oranžovými Clii pojedou rovněž mladíci Juuso Panttila a Henrik Seibel.

Panttila má stále slušnou šanci na umístění mezi nejlepší trojicí Clio Cupu Eastern Europe. Momentálně mu totiž v tomto hodnocení patří čtvrté místo a na třetího Stuckiho mu chybí jediný bod. Ještě více se mu ale v Clio Cupu Eastern Europe daří v rámci hodnocení Challengers. V něm vede s náskokem 31 bodů před Chen Han Linem. V Clio Cupu Europe je celkově devátý.

Pekařův talent Panttila chce do nejlepší trojky. Inspiruje ho i Rovanperä

Právě zisk celkového třetího místa v Clio Cupu Eastern Europe je Panttilovým cílem pro zbytek sezony: "Chci se dostat do nejlepší trojice. Nebude to sice snadné, možné to ale je. Mým cílem do dalších závodů je ovšem zlepšit se v kvalifikacích. Chci v tom být stále lepší a lepší. Sice rád předjíždím a závodím, ze zadních příček je ale těžké se propracovat až na špici," říká.

Není to ale pouze Andreas Stucki, na koho se bude muset Panttila v boji o třetí pozici soustředit. Dávat pozor si totiž musí i na Anthonyho Jurada. Francouz je sice pátý se ztrátou sedmi bodů na Fina, už ale letos třikrát vyhrál a za jeho aktuálním celkovým umístěním stojí zejména absence při podniku v Magny-Cours.

Seibel zpátky po koronaviru

Pro Henrika Seibela, který se na Hockenheimringu představí před domácími fanoušky, půjde o první start poté, co se vyléčil z nákazy koronavirem. Z tohoto důvodu chyběl před dvěma týdny při podniku ESET Cupu na Slovakiaringu. Nyní už se ale cítí být opět ve formě.

"Jsem znovu připraven závodit. Je to pro mě první závod po dlouhé době, takže o to více se těším. Závodit před domácími fanoušky mě motivuje k tomu, abych se předvedl. Samozřejmě to je ale i trochu stresující," říká.

Seibel na rozdíl od Panttily a Pekaře boduje pouze do seriálu Clio Cup Eastern Europe. V něm se nachází na celkové deváté pozici. I on má ale nakročeno k tomu, aby si z letošní sezony odnesl pohár. Je totiž třetí mezi Challengery. Daleko to navíc nemá ani ke druhému místu. Chen Han Lin totiž zatím nasbíral jen o deset bodů více.

Pekař, Panttila a Seibel budou mít na Hockenheimringu jednoho zajímavého soupeře. Po roční pauze se totiž vrací na závodní okruhy Filip Sandstrom, který za Carpek Service závodil v posledních dvou letech a loni ovládl ESET Cup. Tento víkend Švéd pojede za francouzskou stáj T2CM. Půjde o jeho první start s vozem Renault Clio páté generace.