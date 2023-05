Tomáš Pekař znovu ukázal, že patří k nejužší středoevropské špičce kategorie Clio Cup. Při druhém podniku letošního ročníku ESET Cupu na Hungaroringu totiž vybojoval další vítězství v hodnocení vozů páté generace. V obou závodech navíc vystoupal na stupně vítězů i v absolutní klasifikaci.

Tomáš Pekař | Foto: DPPI/Alpine Racing

V prvním závodě víkendu to dlouho vypadalo, že by Pekař mohl navázat na dvojici celkových triumfů z Oscherslebenu a přidat třetí. V deštěm ovlivněné kvalifikaci skončil druhý, neboť ho překonal Nik Stefančič, kterému se v závěru vyplatil risk s nasazením suchých pneumatik. Hned v úvodu se ale Pekař před Slovince dostal a ujal se vedení. Poté odrazil i dlouhotrvající nápor Jerzyho Spinkiewcize. Cestu za celkovým triumem ale nakonec překazil Martin Kadlečík. Ten startoval s vozem rychlejší čtvrté generace.

"Pětkovým Cliím sice Hungaroring opět vyhovoval, čtyřky ale byly přece jen o něco rychlejší. Martin z ní dokázal vytěžit maximum a dostal se před nás," smeknul po dojezdu před svým soupeřem.

I když se Pekař celkově propadl na druhou příčku, i přesto se mohl v cíli radovat z triumfu. Pětkové hodnocení totiž vyhrál a získal v něm tak třetí triumf ve třetím letošním závodě.

Carpek na Hungaroringu: Lantos doma, Meixnerův návrat, Pekař chválí konkurenci

I do nedělního klání vstupoval Pekař ve slibné pozici. Startovalo se totiž podle výsledků sobotního závodu a zatímco celkově patřilo na roštu mělnickému jezdci druhé místo, mezi vozy páté generace stál na pole position. V zaváděcím kole ale přišel prudký déšť, kvůli kterému byl závod přerušen. A během přestávky udělal Pekař rozhodnutí, které ho později mrzelo.

"Zariskovali jsme. Zatímco soupeři nasadili nové mokré pneumatiky, my sáhli po starších. Trať totiž byla teplá a my si mysleli, že rychle oschne a ve druhé polovině závodu tak budeme mít výhodu. Trať ale byla mokrá více, než jsme čekali a nakonec to pro nás byla nevýhoda," říká.

Kvůli starším pneumatikám se Pekař trápil s nedotáčivostí, díky čemuž ho pokořil Jerzy Spinkiewicz. Zatímco celkově tak český jezdec skončil jako třetí, mezi pětkami bral druhé místo.

Šátral jde domů pomoct tátovi. Není to ale, jako bych se vracel z NHL, říká

Déšť nebyl jedinou překážkou, se kterou se u Carpek Service museli na Hungaroringu vypořádat. Začátek víkendu totiž provázely organizační zmatky, kvůli kterým mohli jezdci před začátkem závodního víkendu testovat jen omezeně. Záludný byl i asfalt.

"Když se tu dlouho předtím nejedou žádné velké závody, kde by nastoupilo velké množství vozů, tak to tu zkrátka klouže. Kvůli tomu byl celkem problém nastavit auto. V jednu chvíli bylo nedotáčivé, poté zase přetáčivé. Bylo tězké najít správnou cestu," přibližuje Pekař, co musel řešit.

Po dvou podnicích je Pekařova pozice v průběžném pořadí šampionátu více než slibná. Mezi vozy páté generace totiž vede s náskokem 30 bodů před Nikem Stefančičem. To je více než hodnota jednoho vítězství.

Meixner konečně na bedně

Kromě Tomáše Pekaře reprezentovali Carpek Service na Hungaroringu také domácí Szabolcs Lantos spolu s Richardem Meixnerem. Poslední jmenovaný také z víkendu odjížděl spokojen. V celkovém pořadí sice obsadil sedmé, respektive šesté místo, radost mu ale udělali zejména výsledky v hodnocení čtvrté generace. V ní se konečně dočkal pódiových umístění. Zatímco v sobotu byl klasifikován jako třetí, při deštivém závodě v neděli nestačil pouze na celkového vítěze Martina Kadlečíka a obsadil druhé místo.

"Jsem spokojen. Zejména mokrá trať v neděli mi vyhovovala. Brzdné hranice mám totiž trochu posunuté," neskrýval český jezdec své nadšení.

Ani domácí Szabolcs Lantos se neztratil. V absolutním pořadí si připsal šestou, respektive pátou příčku. V pětkovém hodnocení z toho byla dvě čtvrtá místa. Připsal si ovšem také triumf. Na ten dosáhl při hodinovém vytrvalostním závodě ve třídě TWC2.

Kralupští hokejisté potřebují miliony. Jinak si druhou ligu nezahrají

"Jsem spokojen, ale stále je zde spousta prostoru pro zlepšení. V dešti jsem s tímto autem závodil vůbec poprvé. Mám ale tyto podmínky rád a myslím si, že mi to šlo dobře. V hodinovém vytrvalostním závodě jsem zase nasbíral spoustu zkušeností," hodnotil domácí víkend Lantos, který si chce v červnu na Hungaroringu odbýt premiéru v Clio Cup Series.

Richard MeixnerZdroj: ESET Cup/Petr FrýbaV průběžném pořadí vozů páté generace se Lantos nachází na páté příčce. Meixner, který při prvním podniku v Oscherslebenu chyběl, se posunul mezi čtyřkami na čtvrtou pozici.

V ESET Cupu nyní na Clia čeká dlouhá pauza. Třetí podnik sezony na Red Bull Ringu, který se koná od 20. do 21. května, se jich totiž týkat nebude. Do akce se kategorie Clio Cup vrátí až v srpnu v Mostě. Zde by se mohl v barvách stáje Carpek Service znovu představit mimo jiné i Libor Horák, který si loni s týmem zazávodil v ESET Cupu při dvou podnicích. Jeho start je zatím v jednání.

Ještě před Mostem čekají na tým Carpek Service tři vystoupení v Clio Cup Series. Pojede se na okruzích Spa-Francorchamps (26. - 28. května), Hungaroring (16. - 18. června) a Nürburgring (28. - 30. července).

Například Richarda Meixnera ale budou moci fanoušci Carpek Service podpořit již příští víkend v Náměšti nad Oslavou. Podnikem Zámecký vrch totiž pokračuje sezona mistrovství republiky v závodech do vrchu. Tu Meixner zahájil velmi slibně. Při úvodním podniku na Automotodromu Brno vyhrál s Mitsubishi Lancer WRC oba závody skupiny 1.

V Náměšti sice Meixner pojede s Mitsubishi, i jeho Clio, se kterým závodí v ESET Cupu, se ale v akci ukáže. Za jeho volantem bude sedět Simona Urbánková, která je po prvním podniku čtvrtá ve skupině 4.