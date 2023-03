V loňské sezoně byla vaším hlavním programem účast v seriálu Clio Cup Series, kde jste obsadil třetí místo v klasifikaci Clio Cup Eastern Europe. Jak tedy na loňskou sezonu vzpomínáte? Jsem spokojen. Bylo samozřejmě těžké uspět mezi evropskými jezdci, ale řekl bych, že se to povedlo. Letos to bude ještě těžší a rád bych to letos posunul ještě o něco výše. Už nyní ale víme, že přijdou další rychlí jezdci. Loni to byly hezké závody, bojoval jsem ale s kvalifikacemi. Na těch musíme zapracovat. To pro nás byla vždy nejhorší část víkendu. Na kvalifikaci hodně záleží, ale mně se ve spoustě z nich nezadařilo. Tady bych se tedy letos rád zlepšil.

Možná bych mohl při kvalifikaci spolupracovat s týmovými kolegy. O to jsme se ale pokoušeli už loni a paradoxně to nikam nevedlo. Není jednoduché vyvézt se ve větrném pytli a pak si tam nepřekážet. Vždy, když jsem chtěl takto spolupracovat s některým ze soupeřů, tak to dopadlo špatně. Ještě uvidíme. Možná bude nakonec lepší soustředit se sám na sebe. Kvalifikace totiž trvá jenom dvacet minut a když moc taktizujete, tak je brzy konec. Pak zjistíte, že jste jenom vyčkávali a nemáte zajeté žádné pořádné kolo.

Clio Cup Series je pohárové závodění, kde mají všichni k dispozici stejná auta. Když se ovšem podíváme do výsledkové listiny loňského roku, najdeme často na prvních příčkách vozy francouzské stáje Milan Competición. Byli to právě její jezdci Marc Guillot a Anthony Jurado, kteří tě loni v Clio Cupu Eastern Europe porazili. Řekl byste tedy, že má tento tým přece jen vůči konkurenci nějakým způsobem navrch?

Asi ano. Je to tak, že původní týmy, které se nějakým způsobem podílely na vývoji auta a jsou blíže k centrále Alpine, mají výhodu. Je to i o tom, že to dokáží zvládnout lépe finančně. Nakoupí více motorů, pracují na nich a tak dále. Hledají tam ty desetinky, které jsou poté rozhodující. Některé týmy navíc mají třeba šest nebo osm aut, což může být také výhoda. To jsou ale jen takové spekulace, těžko se něco takového posuzuje.

Auta by sice měla být stejná, ale nikdy nic není úplně stejné. V každém poháru najdete auta, která jsou o trochu lepší a která jsou naopak pomalejší. Tak to je. Funguje to například tak, že si koupíte pět motorů, odvezete je na brzdu a každý vyzkoušíte. Ty, které se tolik neosvědčí, prodáte nebo je dáte do vozů některého z gentlemanských závodníků, kterému to tolik nevadí. Těmito způsoby se tedy dá auto trochu porychlit. My tyto možnosti úplně nemáme.

I proto jsem si letos opět koupil nové auto, abych měl k dispozici čerstvou techniku. Pětkové Clio už má dvě sezony za sebou. Není to o výkonu, nové motory mají podle všeho naopak spíše nižší výkon a nejlepší motory pocházejí z první sezony. A právě tyto motory shánějí velké týmy a snaží se je skupovat, třeba i s auty vyrobenými v první sezoně. Ty byly nejrychlejší. Motor je sice identický, ale šarže z roku 2022 nebo 2023 je zkrátka z nějakého důvodu o nějaké procento pomalejší.

Nové auto jsem si nekoupil proto, abych měl rychlé auto na rovinkách. Je to tak, že když je auto nové, tak lépe zatáčí. Podvozek už je po těch dvou sezonách trochu rozklížený, takže nové auto vám pomůže se stabilitou a lépe zatáčí. Když už má navíc auto něco najeto, tak části jako převodovka nebo elektronika už můžou dělat problémy. Koupil jsem si tedy nové auto, aby technika byla stoprocentní.

Pátá generace vozů Renault Clio je sice nejnovější, v porovnání se „čtyřkovými“ Clii ale stále pomalejší. Vy jste se „čtyřkou“ dosáhl spousty úspěchu a jednorázově jste si s ní zazávodil i loni v Poznani při ESET Cupu. Baví vás tedy jízda se „čtyřkovým“ Cliem více než s pětkovým?

Je to asi o zvyku. Ze začátku jsem říkal, že čtyřka je ve všem lepší a že mě to s pětkou zas tak moc nebaví. Teď už s ní ale mám něco odjeto a nějakým způsobem jsem si na ni zvykl. Když jsem si navíc loni zazávodil se čtyřkou, tak jsem pocítil určité její nevýhody. To auto je měkčí, více se naklání a vnímání tohoto auta je komplexně jiné. Už jsem byl navíc zvyklý na pětku, takže mi to už nepřišlo zas tak dobré jako ze začátku, kdy jsem byl zvyklý naopak na čtyřku a přecházel jsem na pětku.

V ESET Cupu bylo pěkné sledovat, že čtyřka a pětka už jsou v podstatě vyrovnaná auta. Třeba na Slovensku byla čtyřka o kousek rychlejší, protože její motor má o trochu vyšší výkon, ale na kratších tratích, kde nejsou rovinky tak dlouhé, jsou na tom v podstatě stejné. U pětky navíc řadíte pákou vedle volantu, takže je to takové závodnější.

Obě auta mají svá pro a proti. I když jsem dříve říkal, že čtyřka je o poznání lepší, tak teď už si to úplně nemyslím. Poté, co jsem se s pětkou sžil, tak mě závodění s ní baví možná více než se čtyřkou. Je to fajn a i pro ESET Cup je dobré, že ta auta jsou konkurenceschopná. Mají sice separátní klasifikace, je ale dobré, že mohou závodit mezi sebou.

To byl návrat k loňské sezoně a nyní pojďme k té letošní. Co letos plánujete? Vím, že jste během loňska uvažoval o zvolnění, abyste měl více času na rodinu…

Tyto plány jsem měl i o rok dříve. Říkal jsem si, že by bylo ideální mít toho méně, abych se mohl více věnovat rodině i firmě. Asi to ale zase nevyjde. Ještě není úplně jisté, jak to bude, ale nejspíše opět pojedeme Clio Cup Series a ESET Cup. Bude to tedy stejné jako loni, akorát ještě není úplně jasné jezdecké složení. Na něm právě pracujeme.

Jezdecká sestava sice ještě není jasná, ale můžete prozradit alespoň nějaké závodníky, kteří jsou ve hře?

Vypadá to, že bychom mohli zase pokračovat s Juusem Panttilou v Clio Cup Series. Ještě to není úplně hotové. Šestého března ale máme první test, kterého se zúčastní i on. Tam se budeme bavit o podmínkách a tak dále. Jelikož budu mít nové auto a mé loňské se uvolní, tak Juuso by s ním chtěl jet. Ví totiž, že funguje dobře. To ho motivuje k tomu, aby to s námi dal znovu dohromady a měl auto po mně.

Tomáš PekařZdroj: DPPI/Alpine Racing Ve hře je i Henrik Seibel. Ten přijede až 13. března, kdy máme v Mostě druhý test. Objednal jsem trať na šestého a třináctého března. Budeme tam testovat my i někteří naši kamarádi. Třináctého se s Henrikem domluvíme. Chce jet, ale má to složitější se školou. Čekají ho letos o něco důležitější zkoušky a tomu se bude podřizovat i jeho závodní program. Závody pro něj sice letos nebudou úplně prioritou, ale závodit chce. Je ochoten jet na závody ESET Cupu i Clio Cup Series. Zatím ale neví, v jakém rozsahu.

Objevili se i nějací noví jezdci, kteří měli zájem o spolupráci s vaším týmem?

Je tu jeden jezdec, kterého zatím nebudu jmenovat. Ten ale chce jet hlavně elektrický Mini Challenge Cup ve Švédsku, o který se stará můj kamarád Frederik Lestrup. S ním jsem jel v minulosti i čtyřiadvacetihodinovku v Dubaji. Tento nový jezdec, o kterém se bavíme, dosud jezdil jenom motokáry a jelikož nemá s auty žádné zkušenosti, tak si nás našel a je možné, že bychom mu pomohli vžít se do role automobilového závodníka. I s ním budeme v Mostě testovat a třeba z toho vzejde nějaká spolupráce do budoucna. Sice chce jít spíše cestou elektriky a Švédska a zatím je to spíše jen o testech, ale třeba z toho vzejde něco více. Měl jsem poptávky i od jezdců z Litvy, Finska nebo Maďarska. O tom ale zatím jednáme a upřímně to zatím nevypadá, že by se něco rýsovalo. Spousta lidí by chtěla závodit, když ale poté uvidí, co to obnáší, tak zjistí, že na to nemají dostatečně silné sponzory a zázemí. Na tom to často zkrachuje. Jinak žádné další nové jezdce nemáme.

Zmínili jsme Juusa Panttilu a Henrika Seibela. Jak to ale vypadá s dalšími jezdci, kteří se loni v tvém týmu ukázali? Šampion ESET Cupu v kategorii Clio Cup Tobias Poschik přestupuje do TCR Eastern Europe. Co ale třeba Richard Meixner nebo Libor Horák?

Richard Meixner uvažuje o přestupu do TCR. Nevím, jak je zatím daleko, ale co vím, tak by chtěl jet dva nebo tři závody. Ale kdyby náhodou, tak Clio pořád má a je pro něj jednoduché přivézt ho na závody ESET Cupu. Takže uvidíme, jeho starty jsou možné. U Libora Horáka to vypadá trochu jinak. Nejspíše pojede opět rallye. Prý by ale chtěl nastoupit alespoň při podniku ESET Cupu v Mostě, který se pojede v rámci ME tahačů.

U vozu Renault Clio páté generace je zajímavé, že stačí minimum úprav a může se s ním závodit i v rallye nebo rallyekrosu. Již jsme probrali, že jste v minulosti zvažoval o zvolnění, abyste měl více času na rodinu. Přechod okruhových jezdců do rallye navíc není ničím neobvyklým. Napadá mě proto, jestli byte si dokázal sebe představit například jako účastníka rallyeového mistrovství republiky?

Ano, s tímto autem je možné závodit i v rallye nebo rallyekrosu. Musíte koupit kit. I tato předělávka ale stojí docela dost peněz. Jsou potřeba například jiné tlumiče nebo elektronika. Není to tak, že si pro první půlku sezony postavíte auto na rallye a poté ho přestavíte na okruhy. Dovedl bych si představit, že bych jednou jel rallye. Byla by to zajímavá zkušenost. Pro letošek to sice neplánujeme, ale někdy bych to rád vyzkoušel. Něco takového je ale samozřejmě velké rozhodnutí. Mimo jiné je potřeba najít si spolujezdce a pak se tomu věnovat, abyste dokázali vůbec trefit na start a pak do cíle (směje se). Není to tak, že se zničehonic rozhodnete zkusit rallye, je to hodně o přípravě. Pro blízkou budoucnost ale zatím takové plány nemáme.

Každopádně to ale u vás není tak, že byte si řekl například „já jezdím okruhy, rallye už je moc nebezpečné“ a tuto disciplínu nezavrhujete?

To ne. Já bych to chtěl zkusit. Jak už jsem ale říkal, naše zázemí a auta máme nastavené na okruhy a kdybychom chtěli přejít do rallye, tak to vyžaduje nejen spoustu peněz, ale i spoustu času.

Hlavním programem sice pro vás bude letos opět Clio Cup, nijak se ale netajíte zájmem vrátit se jednorázově do TCR Eastern Europe a svézt se s nejnovější verzí Renaultu Mégane…

Je to tak. Tým Vuković Motorsport přijede do Mostu na náš předsezonní test, takže to můžeme probrat. Sice to vypadá, že tento tým bude pro letošní sezonu obsazen, ale to se může změnit i během roku. Šance by tam tedy mohla být. Brzy se o tom budeme bavit a pokud by taková šance nastala, což se může stát klidně ze dne na den, tak bych toho rád využil a jel nějaký vybraný závod.

Je stáj Vuković Motorsport vaši jedinou šancí na jednorázový návrat do TCR Eastern Europe? Některé z týmů pro letošek uvažují o nasazení hned tří vozů a shánějí tak jezdce pro třetí auto…

Sehnat si auto je dnes poměrně jednoduché. Problémem je financování. TCR je na provoz i na pronájem drahé. Jsem zvyklý si auto připravovat sám a pokud je auto vaše a nemusíte si ho půjčovat, tak nějaké peníze určitě ušetříte. Když se něco stane, můžete si to relativně levně opravit. Když vám to opravuje nějaký cizí tým, tak tam samozřejmě je nějaká přidaná hodnota, kterou musíte zaplatit. Je jednoduché do TCR nastoupit, musíte jen chtít a být ochoten za to zaplatit. To tak ale u mě úplně není. Příliš po tom netoužím. Když už, tak bych chtěl jet celou sezonu na celkové umístění a nestartovat jen příležitostně. U Vukoviče je to trochu jiné. Existují tam nějaké vazby a možnosti, díky kterým bych zde mohl startovat za lepších podmínek. Navíc je to Renault, takže nám to k sobě nějakým způsobem pasuje. Uvidíme, jaká nabídka nebo možnost se ukáže. Obecně mě ale úplně neláká jet někde jenom jeden závod. Není to pro mě úplně koncepční.