Do cíle sobotního závodu Pekař původně dorazil jako sedmý celkově a na třetí příčce v Clio Cupu Eastern Europe. Vítěz závodu Anthony Jurado ale poté obdržel desetisekundový trest od sportovních komisařů za ulitý start. Kvůli němu se propadl až na celkové patnácté místo a Pekař si tak polepšil nejen na šestou příčku v absolutním pořadí, ale také na stříbrnou pozici v Clio Cupu Eastern Europe.

V úvodu nedělní jízdy se zdálo, že by český závodník mohl zabojovat i o celková stupně vítězů. Vydařil se mu totiž start a z osmého místa se posunul na čtvrté. Když však opustil závodní dráhu zpomalovací vůz, který byl vyslán do akce po kolizi v úvodu, nepodařilo se Pekařovi na pódiové pozice zaútočit a propadl se naopak na šesté místo. Radost mu ale mohla dělat třetí příčka v Clio Cupu Eastern Europe.

"Byly to pěkné závody, všechno fungovalo celkem dobře. V sobotu i v neděli se mi podařil start. Ve druhém závodě mě sice dva jezdci předjeli a já ztratil čtvrté místo, i tak jsem ale s výsledky spokojen," zhodnotil maďarský víkend Pekař, který letos v Clio Cupu Eastern Europe nechyběl ještě ani jednou na pódiu.

Cítil však, že kvalifikace se mu mohly podařit lépe: "Úplně mi to nevyšlo. Ve druhém nebo ve třetím kole, kdy na tom jsou pneumatiky nejlépe, jsem totiž vždy narazil na provoz. Své maximum jsem proto vždy zajel až tak v pátém nebo šestém kole. Mohlo to tedy být určitě lepší," přiznává.

Pekař na Hungaroringu závodil mimo jiné i s novým chladičem. Ten se u Carpek Service rozhodli nasadit po potížích v předchozích závodních víkendech, kdy Pekařův vůz začal vždy poměrně brzy ztrácet rychlost. A po Maďarsku se zdá, že se tým vydal správným směrem.

"Řekl bych, že to bylo lepší. Tento okruh je ale spíše technický a je tu jen jedna dlouhá rovinka. Na výkonu motoru tím pádem úplně nezáleží. Počkal bych tedy na okruhy, kde hraje výkon motoru větší roli. I přesto jsem ale měl pocit, že došlo k nějakému zlepšení," říká Pekař.

Panttila opět nejlepším Challengerem

Vidět byl na Hungaroringu také Juuso Panttila. Finský mladík získal v rámci Clio Cupu Eastern Europe dva triumfy mezi Challengery a upevnil si tak průběžné vedení. V obou závodech navíc předvedl velkou stíhací jízdu. Zatímco v sobotu se propracoval k desátému místu po startu z 19. příčky, v neděli se ke stejnému výsledku probojoval ze 17. pozice. V sobotu se navíc mohl radovat i ze třetího místa mezi všemi účastníky Clio Cupu Eastern Europe.

"Se dvěma umístěními v nejlepší desítce jsem velice spokojen. Mám pocit, že je to s každým závodem lepší. V Maďarsku to byla velká zábava. Se závoděním jsem začal v motokárách, když mi bylo pět. Na tvrdé závodění a na předjíždění jsem tedy zvyklý a baví mě to," měl po skončení víkendu radost.

Podobně jako Pekař ale nebyl Panttila zcela spokojen se svými kvalifikačními výkony. Věří, že pokud se mu začne do budoucna v boji o startovní pozice dařit více, může v celkovém pořadí závodů pomýšlet na ještě vyšší příčky.

"Myslím si, že mi nechybí moc k tomu, abych mohl bojovat v nejlepší pětce. Jen musím zajíždět dobré kvalifikace, pak by bylo dosažení takových výsledků mnohem lehčí a reálné. V Clio Cupu je to náročné. Je zde spousta skvělých závodníků a je tím pádem těžké dostat se na špici ze středu pole. Kvalifikace je tu proto velmi důležitá," zdůrazňuje.

Henrik Seibel byl v sobotu klasifikován na celkovém 16. místě. V neděli původně skončil osmnáctý, pak ale dostal třicetisekundový trest za zavinění kolize s Jacopem Giuseppem Cimenesem a propadl se na 23. příčku. V hodnocení Challengerů Clio Cupu Eastern Europe skončil v sobotu druhý a v neděli třetí.

Grobnik se Slovakiaringem na obzoru

Další závody Clio Cup Series nyní na Carpek Service čekají až v úvodu září na německém Hockeneheimringu. To ale neznamená, že by u týmu v létě neměli co na práci. Na programu budou další dva podniky ESET Cupu. Zatímco první se uskuteční o víkendu 23. - 24. července v chorvatském Grobniku, v termínu 20. - 21. srpna bude následovat Slovakiaring.

Při těchto dvou závodních víkendech pochopitelně bude hlavní pozornost stáje směřovat ke kategorii Clio Cup a zejména pak k rakouskému mladíkovi Tobiasi Poschikovi, který se po polovině sezony nachází v čele průběžného pořadí a míří tak za titulem. Dost možná to ale nebude pouze Clio Cup, co by mohlo fanoušky Carpek Service v létě zajímat.

"S Milenkem Vukovičem se bavím o tom, že bych si na Slovakiaringu zazávodil s Renaultem Mégane v TCR Eastern Europe. Uvidíme, jak to dopadne, ale ta možnost existuje. Doufám, že to klapne," říká Tomáš Pekař.

Připomeňme, že TCR Eastern Europe by pro Pekaře rozhodně nebylo ničím novým. Poprvé se zde objevil již v roce 2019 právě za volantem Renaultu Mégane stáje Vukovič Motorsport při podniku na Red Bull Ringu a připsal si jedno vítězství. V loňském roce se do šampionátu vrátil se svým týmem Carpek Service a vozem Cupra Leon. Přidal další čtyři triumfy a poté, co ztratil pouhé čtyři body na šampiona Michala Makeše, se stal vicemistrem.