Dubaj – Lepší vstup do nové sezony si nemohl přát. Automobilový závodník Tomáš Pekař byl součástí posádky, která vyhrála jednu z tříd na 24hodinovém závodě v Dubaji.

Mělnický Tomáš Pekař vyhrál Octavia cup 2018 | Foto: archiv závodníka

Mělnický vítěz loňského ročníku Octavia cupu pro první okruhový závod v roce přesedlal na BMW M4 a ve třídě GT4 nenašel s dalšími třemi kolegy z německého týmu Besaplast Racing přemožitele.

„Měli jsme dobrou strategii, neudělali jsme žádnou větší chybu a auto fungovalo perfektně,“ pochvaloval si Pekař, pro kterého to byla během tří let čtvrtá účast v tomto vytrvalostním seriálu. „Využít teplé počasí na přípravu, když se v Evropě ještě nejezdí, to je pěkný začátek závodní sezony,“ je rád za samotnou účast.