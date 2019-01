Mělník – Tomáš Pekař, známý a úspěšný mělnický závodník na okruzích, v zimní závodní pauze nezahálí. Na novou sezonu chystá nejen auta, ale také vlastní kondici. Za sebou má mimo jiné čerstvou zkušenost se závoděním v Dubaji.

TOMÁŠ PEKAŘ (vlevo nahoře) s posádkou, se kterou absolvoval vytrvalostní závod v Dubaji. | Foto: archiv TP

K účasti ve vytrvalostním čtyřiadvacetihodinovém závodě pozvala Pekaře na blízký východ firma z Německa. Na voze audi TTRS 2,5 l turbo se střídal spolu s dalšími třemi jezdci. Jako nejvýše postavený na žebříčku ale absolvoval celou kvalifikaci a strávil na trati nejvíce času z celkem asi tří tisíc kilometrů. Velkým podílem tak přispěl k vynikajícímu pátému místu.

Profesionální výkon Tomáše Pekaře v závodě, ve kterém běžně do cíle nedorazí třetina startujících, nezůstal bez povšimnutí spokojených majitelů stáje a ještě v Dubaji pozvali mělnického rodáka na další vytrvalostní závod do italského Mueglla. Ve dvanáctihodinovce by tam k němu měla do posádky usednout i Corina Schumacher, bývalá manželka jezdce formule 1 Ralfa Schumachera.

V sezoně 2017 jinak Pekař opět absolvuje se svou stájí Carpek service seriály Octavia cupu a Renault clio cupu. V obou v minulosti opakovaným umístěním na nejvyšších stupních prokázal, že patří k absolutní české špičce.

MILOSLAV ČMEJLA