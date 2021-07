Mělnický závodní tým Carpek Service se během uplynulého víkendu vydal do Chorvatska. Na okruhu v Grobniku pokračovala čtvrtým podnikem letošní sezona ESET Cupu. V TCR Eastern Europe za tým nastoupil jeho šéf Tomáš Pekař s vozem Cupra Leon TCR. V Clio Cupu Bohemia ale tentokrát měla stáj o jednoho jezdce méně než obvykle. Richard Meixner se stále zotavuje po své nehodě ze závodů do vrchu v Náměšti nad Oslavou a v Grobniku tak nenastoupil. V akci tak byli k vidění pouze Filipa Sandströma, Juusa Panttilu a Erika Bertilssona.

Návrat do čela TCR Eastern Europe

Do sobotního závodu TCR Eastern Europe se Tomáš Pekař, který během víkendu vezl na svém voze padesátikilogramový balast, kvalifikoval jako pátý. S tímto výsledkem mohl být spokojen díky skutečnosti, že porazil svého největšího soupeře v boji o titul Michala Makeše, který skončil šestý. V závodě sice Tomáš tento výsledek zopakoval, tentokrát už ale projel pod šachovnicovou vlajkou za Makešem. Ten obsadil čtvrtou příčku a opět tak navýšil v průběžném pořadí šampionátu svůj náskok.

Řekli po závodech



Tomáš Pekař: „Předchozí podnik v Poznani se nám příliš nevydařil a byl jsem zvědavý, jak se nám povede tady. Z nedělního vítězství a návratu do čela šampionátu mám velkou radost, nakoplo mě to do dalších závodů. Nebyl to snadný víkend, bylo velké horko. Jsem rád, že se nám vyhýbaly potíže, zejména pak ve druhém závodě, v němž hodně jezdců odstoupilo kvůli technickým problémům nebo kolizím.“



Filip Sandström: „Jsem velice spokojen, jak se víkend vyvíjel. Je to skvělá trať. V prvním závodě se mi podařilo vyhrát a ve druhém jsem po startu ze sedmého místa málem vyhrál znovu. Technické problémy v závěru mi v tom ale zabránily. Se štěstím jsem se ovšem udržel na pódiu. Byl to dobrý víkend a do šampionátu jsme získali slušný počet bodů.“



Erik Bertilsson: „Jsem docela spokojen. Defekt v prvním závodě mě trochu mrzí, ale když jsem v neděli zvítězil po startu z desátého místa, hned z toho byl lepší víkend.“



Juuso Panttila: „Nejsem příliš spokojen. V sobotu jsem bojoval o druhé místo. Pak se mi ale poškodil volant, ztratil jsem kontrolu nad vozem a roztočil se. Dokázal jsem ale dojet na čtvrtém místě. V neděli pak jeden z mých soupeřů narazil do mého pravého zadního kola a šel jsem mimo trať. Propadl jsem se na poslední místo s velkou ztrátou, nakonec jsem ale skončil na šesté pozici. Takové bohužel závodění občas je a takové věci se mohou stát.“

Neděle už ale byla pro Pekaře mnohem šťastnější. Na startu došlo k otočení nejlepší sedmičky z úvodní jízdy a mělnický jezdec tak vyrážel ze třetí pozice. Tu dokázal v závodě ještě vylepšit a dojel si pro již čtvrté letošní vítězství.

Samotné vítězství ale nebylo pro Tomáše v neděli jediným důvodem k radosti. Vrátil se rovněž na první místo průběžného pořadí, kde nyní vede před Michalem Makešem o šest bodů. Makeš nezažil v neděli vydařený den. Během závodu kolidoval s Milovanem Vesničem a Sebastianem Steibelem, za což byl potrestán penalizací třiceti sekund. Cílem sice projel jako čtvrtý, po aplikování trestu se ale propadl na šestou pozici.

Vítězná šňůra v Clio Cupu Bohemia

Vítězství v nedělním závodě TCR Eastern Europe nebylo jediným triumfem, ze kterého se u Carpek Service mohli během víkendu radovat. Stáj zvítězila také v obou víkendových jízdách seriálu Clio Cup Bohemia a udržela zde tak svou letošní neporazitelnost.

Sobotní závod dopadl nejlépe pro vedoucího muže průběžného pořadí Filipa Sandströma, pro kterého se jednalo již o pátý letošní triumf. Za vítězstvím směřoval Švéd i v neděli. Poté ale musel kvůli technické závadě zvolnit. Cílem nakonec projel jako druhý.

Ze Sandströmových potíží v nedělním závodě těžil nejvíce Erik Bertilsson. Byl to on, kdo si dojel pro vítězství. Na nejvyšší stupeň vystoupil letos podruhé. Bertilsson si v neděli spravil chuť po smolné sobotě, kdy ho potkal defekt pneumatiky a obsadil až desáté místo, ze kterého tím pádem musel v neděli startovat.

Potíže sužovaly během víkendu také Juusa Panttilu. I přesto si ale i on odnesl z obou závodů body. V sobotu byl na cestě za druhým místem, poté se ale roztočil kvůli problémům s volantem. Nakonec ale skončil čtvrtý. V neděli se zase dostal do potíží v první zatáčce a vycestoval ven z dráhy. V cíli ale obsadil šestou pozici.

Další letošní vystoupení čeká na stáj Carpek Service už nadcházející víkend v belgickém Spa-Francorchamps. Tam Tomáš Pekař absolvuje své třetí letošní vystoupení v Clio Cupu Europe.