/VIDEO/ Rychlost nechyběla, štěstí už bohužel ano. Pro Tomáše Pekaře nezačala v Monze nová sezona Clio Cupu Series podle představ. Mrzel ho zejména závěrečný druhý závod, ve kterém jeho slibnou stíhací jízdu ukončila chyba soupeře.

Video z nehody pohledem z kamery ve voze Tomáše Pekaře | Video: Carpek Service

"Sice to nebyl nejšťastnější vstup do sezony, ale ukázali jsme, že rychost máme. Nebylo to zas tak špatné. Zejména druhý závod jsem si hodně užil. Pořádně jsem si zapředjížděl a dokázal jsem si, že letos mohu se soupeři držet krok," zhodnotil mělnický jezdec závody v Monze.

Do sobotního závodu mohl Pekař vstupovat se slibnými vyhlídkami. V kvalifikaci se mu totiž podařilo vybojovat nejen celkové páté místo, ale zejména druhou příčku v klasifikaci Clio Cup Mid Europe. Kdo ale očekával, že český jezdec zabojuje v Monze podobně jako loni o celková stupně vítězů, byl zklamán. Do cíle totiž dojel až jako jedenáctý celkově a zároveň čtvrtý v Clio Cupu Mid Europe.

Startovní listina L’Etape se rychle plní. Dorazí i legendární cyklista Wiggins?

"Ztrácel jsem jednu pozici za druhou. Jeden z restartů závodu se mi nepovedl a od toho se to všechno odvíjelo. Jde to na mou hlavu," nebyl Pekař spokojen se svým výkonem.

Na to, aby svým soupeřům předjetí vrátil, měl navíc jen omezené množství příležitostí. Závod vypsaný na 25 minut + 1 kolo byl totiž hned čtyřikrát narušen výjezdem zpomalovacího vozu. V tomto režimu byl i dokončen.

"V závodním režimu jsme odjeli asi jen dvě a půl kola. Byl to ten nejpodivnější závod, který jsem v Clio Cupu jel. Pořád docházelo k nějakým nehodám," vysvětluje.

Stíhací jízda bez odměny

Před nedělním závodem už nebyla výchozí situace Tomáše Pekaře tak nadějná jako v sobotu. V kvalifikaci pro druhou jízdu se mu totiž nepodařilo ocitnout ve správnou dobu na správném místě a nemohl tak využít větrného pytle při jízdě za svými soupeři. To ho odsoudilo až ke startu z 22. pozice. Jeho fanoušci ale měli stále v živé paměti podnik v Monze z roku 2021, kdy se na mokré trati zvládl propracovat z 37. příčky až na desátou. A něco podobného se skutečně opakovalo i letos.

Jelikož startovalo do závodů 49 vozů, nebyla ani tentokrát o akci nouze. Téměř v každé zatáčce probíhaly ostré souboje, které se často neobešly bez kontaktu. Pekařovi se ale dařilo touto vřavou zdárně proplouvat a stoupal pořadím vzhůru.

Obrazem: Vykázaný trenér, euforie v nastavení. Slavia vyloupila Letnou

"Chytil jsem dobré tempo a při předjíždění se navíc do nikoho neopřel. Sice jsem dostal dvě rány zezadu, ale to nakonec nevadilo," přibližuje Pekař svou cestu vzhůru.

Postupně se český jezdec dostal až na sedmé místo a už to vypadalo, že na této pozici závod i dokončí. Pak ale přišla první zatáčka předposledního kola a v ní konec veškerých nadějí. Domácí jezdec Luca Franca totiž nedobrzdil a bohužel sestřelil právě Pekaře.

"Netrefil brzdný bod. Pak navíc začal zatáčet, takže mu auto přestalo brzdit. V zrcátkách jsem ho neviděl. Když obvykle vidím, že tam někdo letí, tak vždy počkám a nezatáčím hned. Tentokrát jsem ho ale neviděl. Byla to velká rána. Pochroumala mi řízení a s autem tak už nešlo jet dále," říká.

Triumf ve dvou soutěžích i stesk po rodině. Rumunsko mě překvapilo, říká Stach

I když Pekař nakonec do cíle nedojel, byl klasifikováný jako 41. celkově a jako osmý v Clio Cupu Mid Europe. Na Francu se nezlobil. "Čekal na mě v boxech a omluvil se mi, že to nedokázal ubrzdit. Vážím si toho, že za mnou přišel. Něco takového se zkrátka může stát, i mně už se to párkrát přihodilo," měl pro svého soupeře pochopení.

Maďarsko čeká

Už brzy dostane Tomáš Pekař možnost spravit si chuť. Na jeho stáj Carpek Service totiž během nadcházejícího víkendu čeká druhý podnik seriálu ESET Cup. Do něj v úvodu dubna Pekař vstoupil velmi dobře. V Oscherslebenu totiž dokázal vyhrát obě jízdy víkendu.

Další vystoupení v Clio Cup Series absolvuje Carpek Service o víkendu 26. - 28. května. Pojede se na legendárním belgickém okruhu Spa-Francorchamps. Pekař vstoupí do víkendu jako šestý muž průběžného pořadí Clio Cup Mid Europe. V Clio Cup Europe je šestnáctý.