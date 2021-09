V Brně o víkendu vyvrcholila sezona ESET Cupu. O co hrát stále měla i stáj Carpek Service. Tomáš Pekař vstupoval do víkendu jako druhý muž průběžného pořadí TCR Eastern Europe se ztrátou 25 bodů na lídra a pořád měl naději na titul.

V Clio Cupu Bohemia již měl jezdec stáje Filip Sandström jistý titul šampiona a jeho stájový parťák Erik Bertilsson titul vicemistra. Stále ale nebylo rozhodnuto o třetím místě. To před začátkem víkendu držel další jezdec stáje Juuso Panttila. Matematická šance na celkový bronz však stále žila mimo jiné i u čtvrtého jezdce týmu Richarda Meixnera.

Stříbro v TCR

Před začátkem posledního podniku sice ztrácel Tomáš Pekař na vedoucího Michala Makeše 25 bodů, což se mohlo na první pohled zdát jako velká ztráta, nebylo to ale tak jednoduché. Závodníci věděli, že se jim po skončení sezony smažou dva nejhorší výsledky. A zejména tato skutečnost mohla bojem o titul hodně zamíchat. Tomáš si během sezony připsal dva nedokončené závody a bylo jasné, že se mu žádné body neodečtou. To nebyl případ Makeše, jehož dvěma nejhoršími výsledky byly před startem podniku čtvrté a šesté místo, což by znamenalo ztrátu dvaceti bodů.

Víkend ale nezačal pro Tomáše z hlediska boje o titul nejlépe. V páteční kvalifikaci si vyjel pro start prvního závodu šesté místo, zatímco Makeš zajel čtvrtý čas. Ideálně u něj neproběhl ani začátek úvodního závodu. Propadl se na osmou pozici a poté ztratil čas několik kol trvajícím soubojem s Giacomem Ghermandim.

Nakonec se ale před Itala dostal a v dalších kolech byl schopen vystoupat až na pátou pozici. Díky dobrému hospodaření s pneumatikami měl navíc v závěru závodu na rozdíl od mnoha jeho soupeřů, kterým již gumy odcházely, velmi dobré tempo. V posledních metrech mílovými kroky stahoval náskok čtvrtého Michala Makeše. Nakonec ale projel cílem jen těsně za ním na páté příčce a před posledním závodem sezony tak jeho ztráta narostla na 27 bodů.

Na startu druhého závodu došlo k otočení nejlepší šestky z první jízdy. To znamenalo, že Pekař startoval druhý a Makeš jako třetí. A úvod závodu se pro Tomáše nesl ve velmi slibném duchu. Dostal se do čela. Makeš jezdil po trati jako druhý. Pokud by toto pořadí vydrželo až do cíle, stal by se šampionem Tomáš.

To se ale nakonec nestalo. Před mělnického závodníka se ve zbytku závodu posunuli Carol Wittke a Bartosz Groszek. Cílem tak projel jako třetí, což vzhledem k pátému místu Michala Makeše na zisk titulu nestačilo. Konečný rozdíl mezi oběma závodníky činil čtyři body. I přesto, že se Tomáš nakonec letošním šampionem TCR Eastern Europe nestal, zakončil sezonu s nejvyšším počtem vítězství ze všech. Na nejvyšší stupeň vystoupil celkem čtyřikrát.

„Celkové druhé místo není úplně to, co jsem si představoval. V průběhu sezony to pro nás vypadalo daleko příznivěji. Pak jsem ale dvakrát nedojel kvůli technické závadě. Takové jsou ale závody. Michal je šikovný a mladý kluk. Umí s autem jezdit rychle a cítí jeho trakci. Je také dost tvrdý. V prvním závodě víkendu jsem už jel po jeho boku a docela odvážně mě zavřel. Rád jsem si s ním ale zazávodil. Auto TCR je komplikované na nastavení. Občas to fungovalo lépe mně, občas zase jemu,“ uvedl Tomáš po skončení podniku.

Ani jedna porážka v Clio Cupu Bohemia

Při brněnských závodech Clio Cupu Bohemia potvrdil Filip Sandström, že si letošní titul zaslouží. Švéd zvítězil v obou jízdách. Zatímco v první triumfoval po startu z pole position, ve druhé se prodral na nejvyšší stupeň ze sedmé příčky. Sezonu tak zakončil se skvělou bilancí devíti vítězství ve dvanácti závodech.

Kromě titulu v Clio Cupu Bohemia se stal i celkovým vítězem juniorského hodnocení ESET Cupu. Sandströmovy brněnské triumfy znamenaly, že stáj Carpek Service nepoznala v letošní sezoně Clio Cupu Bohemia ani jednu porážku a zvítězila ve všech dvanácti závodech.

Na stupně vítězů vystoupili v Brně také Erik Bertilsson s Juusem Panttilou. Panttila skončil v prvním závodě druhý a ve druhém obsadil čtvrtou příčku. Těmito výsledky si finský jezdec pojistil celkovou třetí příčku. Bertilsson dosáhl na stříbrnou příčku ve druhém závodě. V tom prvním bral šesté místo. Oba víkendové závody přinesly body také Richardu Meixnerovi. Český jezdec dorazil do cíle obou jízd na sedmé příčce. Sedmý skončil i v celkovém pořadí šampionátu.

Sezona ESET Cupu je sice u konce, Tomáše Pekaře ale letos uvidíme v akci ještě dvakrát. Už během nadcházejícího víkendu nastoupí na rakouském Red Bull Ringu při podniku Clio Cupu Europe. V této sérii se představí i o víkendu 29. - 31. října v italské Monze. V celkovém hodnocení skupiny C se nachází na druhé příčce se ztrátou 58 bodů za vedoucím Marcem Guillotem a stále má šanci na titul.

Tomáš Pekař během posledního podniku letošní sezony ESET Cupu na Autodromu v Brně.Zdroj: Lukáš Ston