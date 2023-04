Tomáš Pekař zahajuje o víkendu novou sezonu. Mělnický jezdec absolvuje v německém Oscherslebenu úvodní podnik ESET Cupu. Zde bude jedním z mála jezdců, kteří už mají s okruhem zkušenosti. A právě toho se bude snažit co nejvíce využít.

Tomáš Pekař | Foto: DPPI/Alpine Racing

ESET Cup se sice do Oscherslebenu podívá vůbec poprvé, Pekař má ale s tímto okruhem bohaté zkušenosti díky působení v seriálu Clio Cup Central Europe, kde v minulosti dokázal vybojovat hned tři tituly šampiona. V letech 2014 a 2018 si na této trati dokonce připsal vítězství. Naposledy se zde objevil v roce 2019.

"Tento okruh patřil vždy mezi mé oblíbené. Připomíná totiž takovou větší motokárovou dráhu. Jezdí se tu hodně zprava doleva přes obrubníky a pořád se tu něco děje. Díky jeho charakteristice je to pro mě jeden z nejoblíbenějších okruhů," těší se Pekař na návrat do Oscherslebenu po čtyřech letech.

Většina účastníků ESET Cupu se po prvních testech na okruhu shoduje - předjíždět zde půjde jenom velmi těžko. S tím souhlasí i Pekař. To ale podle něj neznamená, že budou víkendové závody nudné.

"Je tu jednoduché někoho vyprovokovat k chybě. Kromě toho je tu také snadné udělat chybu, aniž by vás k tomu někdo vyprovokoval. Jsou tu totiž složité zatáčky. Snadno můžete některou z nich přebrzdit a vycestovat z trati. Také vám může ustřelit zadek. Jsou tu asi tři místa, kde se dá taková chyba udělat," upozorňuje.

Tomáš PekařZdroj: DPPI/Alpine RacingPekař rovněž věří, že by pro něj mohly být výhodou právě předešlé zkušenosti s tímto okruhem. "Jsou tu minimálně dvě nebo tři místa, kde se dá předjet. Je to sice vždy s hodně odřenýma ušima a musíte být také velmi blízko vozu před vámi, abyste to tam mohli na brzdách poslat, každopádně to ale jde. Bez zkušeností je to samozřejmě těžší a když tu někdo pojede poprvé, možná si nebude tolik věřit. Já už jsem se tu ale něco napředjížděl," dodává.

Před letošní sezonou si Pekař pořídil nový Renault Clio páté generace. S ním bude závodit zejména v Clio Cup Series. Plánuje se ale zúčastnit i většiny podniků ESET Cupu. Chybět bude pouze při finálovém víkendu v Brně, který se jede o víkendu 9.-10. září a termínově koliduje se závody Clio Cup Series na rakouském Red Bull Ringu.

Nové auto Pekař vyzkoušel před sezonou v Mostě, kde s ním absolvoval dva testovací dny. A jeho dojmy byly dobré. "Je znát, že je nové. Je trochu tužší a o něco lépe zatáčí. Cítil jsem se v něm dobře," je povzbuzen.

V ESET Cupu bude Pekař obhajovat titul šampiona v hodnocení vozů páté generace. V Clio Cup Series se bude snažit navázat na třetí příčku v klasifikaci Clio Cup Mid Europe.

Pokračující Seibel i nová posila

Tomáš Pekař nebude v Německu sám, kdo bude hájit barvy stáje Carpek Service. S mělnickým týmem totiž i letos bude pokračovat Henrik Seibel, pro kterého půjde v Oscherslebenu o domácí vystoupení. Nastoupí také maďarský jezdec Szabolcs Lantos.

Pro Henrika Seibela půjde s týmem Carpek Service už o třetí rok. Zatímco v ESET Cupu se loni stal mezi vozy páté generace vicemistrem, v Clio Cup Series skončil třetí mezi challengery Clio Cupu Eastern Europe.

Szabolcs Lantos letos absolvuje nejen první rok s týmem Carpek Service, ale také s vozem Renault Clio páté generace. Loni totiž závodil v ESET Cupu se "čtyřkovým" Cliem. A rozhodně si nevedl špatně. Maďar byl totiž v boji o titul největším soupeřem jezdce stáje Carpek Service Tobiase Poschika. Nakonec obsadil druhou pozici.

V dalších podnicích ESET Cupu se zastoupení týmu Carpek Service dost možná rozroste. Při vybraných víkendech nejspíše nastoupí i Richard Meixner s Cliem čtvrté generace. Tím by to ale končit nemuselo.

"Stále máme dvě volná auta. Jedno je čtyřkové Clio, druhé pětkové. Pro tyto vozy tak stále sháníme jezdce," říká Tomáš Pekař.

Oba závody pojede Clio Cup v Oscherslebenu v neděli. První odstartuje v 11:45 hodin a druhý v 15:10.