Nové auto, šance na titul a stále stejně silné odhodlání uspět. Tomáš Pekař a jeho stáj Carpek Service vstoupí během nadcházejícího víkendu v italské Monze do nového ročníku Clio Cup Series. Zde bude Pekař i letos patřit mezi největší favority hodnocení Mid Europe.

Tomáš Pekař a jeho stáj Carpek Service vstoupí během nadcházejícího víkendu v italské Monze do nového ročníku Clio Cup Serie | Foto: DPPI/Alpine Racing

"Monzu mám rád. I když je to hodně rychlý okruh s dlouhými rovinkami, tak se něm s Cliem parádně závodí. Můžete tu totiž využívat větrný pytel, díky kterému se dobře předjíždí. Je to zábavný okruh, i když mám raději tratě, které nabízejí větší počet technických pasáží," těší se Pekař na legendární italský okruh, který dlouhodobě hostí i velkou cenu F1.

Poslední dvě Pekařova vystoupení v "chrámu rychlosti", jak se okruhu přezdívá, rozhodně stojí za připomenutí. V roce 2021 se zde totiž při mokrém prvním závodě propracoval ze 37. místa až na desáté. Při loňské druhé jízdě, která se rovněž konala za deště, zase sváděl až do samotného závěru boj o celkové stupně vítězů. Nakonec projel cílem jako pátý.

V hodnocení Clio Cup Mid Europe, které v předchozích dvou letech neslo názvy Clio Cup Central Europe a Clio Cup Eastern Europe, bude Pekař patřit mezi největší favority. To jasně dokládají výsledky z předchozích dvou sezon. Zatímco v roce 2021 nestačil pouze na Marca Guillota a stal se vicemistrem, loni ho kromě šampiona Guillota překonal i Anthony Jurado a byl z toho bronzový výsledek.

Jeden vážný konkurent letos Pekařovi ubude. Právě šampion z předchozích dvou let Marc Guillot se totiž tento rok rozhodl dát přednost pracovním povinnostem a rodině. To ale neznamená, že by cesta k úspěchu byla snazší.

Tomáš Pekař a jeho stáj Carpek Service vstoupí během nadcházejícího víkendu v italské Monze do nového ročníku Clio Cup SerieZdroj: DPPI/Alpine Racing"Do Mid Europe se přihlásila spousta rychlých jezdců. Řekl bych tedy, že v této skupině to bude ještě těžší než minulý rok," upozorňuje Pekař, který se těší na dobré závodění. "Baví mě souboje. Mám rád férové bitvy s jezdci, kteří jsou na vysoké úrovni a umějí závodit. Takových jich letos bude ve startovním poli spousta," dodává.

Na závodní dráze se letos ukáže menší počet vozů než v předchozí sezoně. Zatímco loni se pohyboval okolo čtyřicítky, letos to bude kolem třiceti. Tuto změnu ale Pekař nevidí negativně. Naopak. "Je to spíše dobře. Možná nebude tolik bouraček, výjezdů zpomalovacích vozů a červených vlajek v trénincích," předvídá.

Kalendář Clio Cupu Mid Europe čítá celkem šest podniků. Kromě Monzy se pojede i na dalších slavných okruzích. Jsou jimi Spa-Francorchamps (27.-28. května), Hungaroring (17.-18. června), Nürburgring (29.-30. července), Red Bull Ring (9.-10. září) a Zandvoort (14.-15. října). S vozem Renault Clio páté generace závodil Pekař na všech z těchto tratí s výjimkou Nürburgringu. Zde ale dosáhl v minulosti dobrých výsledků s vozem čtvrté generace.

Kromě Clio Cup Series bude letos Pekař účinkovat i v ESET Cupu. Zde chce odjet všechny podniky s výjimkou finálového klání v Brně, které koliduje se závody Clio Cup Series na Red Bull Ringu. Sezona ESET Cupu začala před dvěma týdny v Oscherslebenu a pro Pekaře šlo o velmi vydařený start. Celkové vítězství totiž získal v obou závodech víkendu.

Tomáš Pekař nepojede v Monze za Carpek Service jako jediný. Za mělnickou stáj nastoupí také Henrik Seibel. Německý jezdec si loni v Clio Cupu Mid Europe připsal třetí místo v klasifikaci Challengers. Na něj letos bude chtít navázat.

Podobně jako Pekařovi odpadl i letos Seibelovi jeden z velkých konkurentů. Loňský vítěz klasifikace Challengers v hodnocení Clio Cup Mid Europe Juuso Panttila, který rovněž závodil za stáj Carpek Service, totiž letos z finančních důvodů nebude schopen odjet celou sezonu.

Ačkoli Panttila celou sezonu neodjede, je možné, že se na vybraných podnicích Clio Cup Series třetí vůz stáje Carpek Service přece jen objeví. Panttila by totiž mohl nastoupit alespoň do vybraných závodních víkendů. Při podniku na Hungaroringu by navíc chtěl startovat i Szabolcs Lantos, který letos závodí s Carpek Service v ESET Cupu.