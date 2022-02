V předešlých dnech byla odhalena jména nominovaných jezdců. A své želízko má mezi nimi opět i Mělník. Mezi 29 uchazeči o vítězství v hlavní soutěži znovu figuruje Tomáš Pekař. Jezdec své vlastní stáje Carpek Service si nominaci vysloužil svými loňskými výkony v seriálech TCR Eastern Europe a Clio Cup Europe.

V seriálu TCR Eastern Europe, kde závodil s vozem Cupra Leon, sváděl po celou sezonu vyrovnaný boj s Michalem Makešem o mistrovský titul a nakonec se stal se ztrátou pouhých čtyř bodů na svého krajana vicemistrem. Radost mohl mít ale mimo jiné i ze skutečnosti, že během sezony zvítězil ve více závodech než kterýkoli jiný jezdec – ve čtyřech. Takovou bilancí se nemohl pochlubit ani šampion Makeš, který se na nejvyšší stupeň podíval ve třech případech.

V šampionátu Clio Cup Europe, kde si letos poprvé zazávodil s Renaultem Clio páté generace, se Pekař soustředil na podniky, které byly započítávány do skupiny C pro účastníky středoevropského hodnocení. V seriálu pro tento region se stal Pekař šampionem v letech 2017, 2019 a 2020. Loni vyhrál v rámci skupiny C dva závody a stejně jako v TCR Eastern Europe si v šampionátu připsal stříbrný výsledek. Nad jeho síly byl pouze francouzský jezdec Marc Guillot.

Svůj hlas mohou fanoušci věnovat svému favoritovi včetně Tomáše Pekaře na oficiálních webových stránkách ankety. Účastí v hlasování jsou navíc ve hře o vstupenky na červencový mostecký podnik mistrovství světa superbiků nebo na závodní víkend mistrovství Evropy v závodech tahačů. Hlasování končí v neděli 27. února.

Slavnostní galavečer, na kterém budou předána ocenění, se uskuteční ve čtvrtek 17. března v Praze v budově Autoklubu ČR. Večera se zúčastní mimo jiné i dvojnásobný mistr světa F1 Emerson Fittipaldi, který převezme cenu pro světovou osobnost motoristického sportu.