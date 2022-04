Učitel vs. žák

V kategorii Clio Cup letos dojde k rozdělení na dvě třídy. Kromě „čtyřkových“ Clií, na které jsme byli zvyklí v posledních letech, totiž bude šampionát poprvé vypsán i pro vozy nejnovější páté generace. S těmi už má Carpek Service zkušenosti z loňské sezony Clio Cupu Europe, kde s tímto autem kromě šéfa týmu Tomáše Pekaře závodil také Henrik Seibel.

Seibel u Carpeku našel, co hledal. Lidé v týmu moc dobře vědí, co dělají, chválí

A právě tato dvojice nastoupí s pětkovými Clii i na Hungaroringu. Ve třídě Renault Clio V se tak budeme moci těšit na souboj o vítězství mezi zkušeným českým jezdcem, který již v závodech Clio Cupu posbíral řadu úspěchů včetně třech titulů středoevropského šampiona, s německým talentovaným mladíkem. Ten pro změnu stojí na prahu své kariéry, kterou zahájil loni a nyní se pokusí zúročit své zkušenosti, které doposud nasbíral.

Seibel má letos v plánu odjet v ESET Cupu celou sezonu a kombinovat tak tento šampionát se seriálem Clio Cup Europe, kde se stejně jako Tomáš Pekař, Erik Bertilsson a Juuso Panttila bude účastnit podniků započítávaných do východoevropského hodnocení. U Pekaře je ale situace trochu jiná. Ten totiž bude svou pozornost směřovat zejména k východoevropské sekci Clio Cupu Europe. Pokud ho uvidíme v ESET Cupu i po úvodním podniku na Hungaroringu, tak pouze příležitostně.

Horákova okruhová premiéra

Zbylé tři vozy nasadí Carpek Service do kategorie „čtyřkových“ Clií. Jak už je v posledních letech zvykem, i letos bude hájit barvy týmu zkušený Richard Meixner. Český závodník, který kombinuje okruhy se závody do vrchu, ukazoval v předchozích sezonách výkonnostní vzestup. Loni obsadil celkové sedmé místo a v závodech dosáhl i na dvě čtvrté příčky. Letos se tak pokusí vybojovat své premiérové umístění na stupních vítězů.

Kromě Meixnera bude ve sprintových závodech tým reprezentovat i nadějný Rakušan Tobias Poschik, který se na okruhy přesouvá z motokár. Nastoupí ale také Libor Horák, pro kterého půjde stejně jako v případě Poschika o první okruhové vystoupení v kariéře. Horák je sice nováčkem na okruhové scéně, rozhodně ale ne v motorsportu. Jedná se totiž o zkušeného rallyeového závodníka, který se v loňském roce zúčastnil i zlínské Barum Rallye. Před svou okruhovou premiérou nepociťuje žádnou nervozitu a neztrácí ani smysl pro humor.

„Překvapivě nejsem vůbec nervózní. Jedu si to maximálně užít a doufám, že tam nebudu překážet. Mohlo by pršet nebo sněžit, to mi jde,“ říká se smíchem. „Těším se na spolupráci s týmem Carpek. Jsou to profíci a zároveň je v týmu pohodová atmosféra,“ dodává.

Start na Hungaroringu ale dost možná nebude jediným letošním Horákovým okruhovým vystoupením. Současně ovšem nemá v plánu opouštět rallyeovou scénu: „Rád bych jel ještě na Red Bull Ring (druhý podnik ESET Cupu – pozn. red.), potom uvidíme. Chtěl bych letos startovat i na Rallye Bohemia, ale zatím nevím, s jakým autem,“ říká o svých letošních plánech.

V letošní sezoně ESETu bude mít Carpek Service na co navazovat. Loni totiž vyhráli jeho jezdci v Clio Cupu všech dvanáct závodů a obsadili celou první trojici v celkovém pořadí. Šampionem se stal Filip Sandström před Erikem Bertilssonem a Juusem Panttilou. Tomáši Pekařovi se zase dařilo v TCR Eastern Europe, kde až do posledního závodu sváděl boj o titul s Michalem Makešem. Nakonec se stal vicemistrem a získal více vítězství než kdokoli jiný.

V letošním ročníku Clio Cupu sice budou vozy čtvrté i páté generace účinkovat ve všech závodech společně, pátá generace ale bude vyrážet o něco později. „Pětky“ totiž mají být zhruba o sekundu pomalejší než jejich předchůdci. Další výzvou, se kterou se budou muset závodníci vypořádat, je změna dodavatele pneumatik. V této pozici končí Hankook a nahradí ho Michelin.