Mělnický automobilový závodník na okruzích se letos zatím představil ve dvou podnicích seriálu TCR Eastern Europe na Hungaroringu a na Slovakiaringu, kde závodí s vozem Cupra Leon TCR. V prvních čtyřech závodech hned třikrát zvítězil a s náskokem sedmnácti bodů se nyní nachází na čele průběžného pořadí.

Během nadcházejícího víkendu si ale po delší době opět zazávodí s vozem Renault Clio. Na německém Hockenheimringu se Pekař zúčastní podniku nového šampionátu Clio Cupu Europe. V něm se závodí s vozem Renault Clio páté generace, se kterým bude Tomáš startovat poprvé.

Tomáš Pekař a jeho tým na SlovakiaringuZdroj: Petr FrýbaŠampionát Clio Cup Europe se skládá celkem ze čtyř regionálních sérií – Clio Cupu France, Clio Cupu Spain, Clio Cupu Italia a Clio Cupu Central Europe. Ty se na jednotlivých podnicích střídají. Startovní pole vždy tvoří maximálně dva ze zmíněných šampionátů. Na Hockenheimringu to bude Clio Cup France a Clio Cup Central Europe. Tomáš pojede právě v rámci středoevropského seriálu. Tam není žádným nováčkem. V letech 2017, 2019 a 2020 si zde totiž dojel pro titul.

Jezdci nebodují pouze do celkového hodnocení Clio Cupu Europe, ale také do klasifikace svého dílčího šampionátu. Do Clio Cupu Europe se započítává dvacet nejlepších výsledků z celkových třiceti závodů. V rámci klasifikací dílčích šampionátů se škrtá jeden nejhorší výsledek.

Závodní víkend startuje na Hockenheimringu v pátek dvojicí volných tréninků (první od 9:00 hodin, druhý od 11:50) a kvalifikací na první závod (15:50). V sobotu se uskuteční nejprve kvalifikace pro druhý závod (od 9:00) a poté oba závody. První začne v 12:05 a druhý v 15:40.