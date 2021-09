Letošní sezona ESET Cupu během nadcházejícího víkendu vrcholí. Dějištěm posledního podniku bude Masarykův okruh v Brně. V akci pochopitelně opět uvidíme i mělnický tým Carpek Service, který nastoupí v tradiční sestavě. Zatímco v TCR Eastern Europe pojede s vozem Cupra Leon Tomáš Pekař, v Clio Cupu Bohemia bude tým reprezentovat čtveřice Filip Sandström, Erik Bertilsson, Juuso Panttila a Richard Meixner.

Před závěrečným podnikem TCR Eastern Europe žije u Tomáše Pekaře stále naděje na zisk titulu. Vítěz čtyř letošních závodů vstoupí do víkendu jakožto druhý muž průběžného pořadí. Za vedoucím Michalem Makešem zaostává o 25 bodů. Během víkendu ale bude možné stále získat až 55 bodů a do podoby konečného pořadí navíc promluví i škrtání dvou nejhorších výsledků. Při jejich odečtení činí momentálně rozdíl mezi Makešem a Pekařem pouhých pět bodů.

Tomáš již je připraven na možnost, že by pro něj boj o titul mohl skončit porážkou. To ale rozhodně neznamená, že by skládal zbraně.

„Slovakiaring pro nás nebyl úspěšný. V kvalifikaci nám prasklo rameno a do prvního závodu jsme tak nemohli nastoupit. Ve druhém závodě jsem po vlastní chybě vyjel mimo trať. Do Brna přijíždíme s cílem dokončit sezonu. Samozřejmě, nějaké body stále získat můžeme, ale už moc nečekám, že to dopadne na titul. Stát se ale může cokoli a budeme bojovat až do konce. Když ale počítám body, tak už to moc nevychází. Uvidíme, stát se může cokoli. Moc velká očekávání už ale nemám,“ říká před začátkem víkendu.

Na brněnský okruh má Tomáš dobré vzpomínky. V minulosti si zde totiž připsal několik vítězství. Poslední úspěšné vystoupení na této trati zažil loni, kdy vyhrál oba víkendové závody kategorie Clio Cup a zajistil si v tomto hodnocení titul. Kromě toho ale spolu s Richardem Meixnerem ovládl také vytrvalostní závod, který byl ozdoben velkým soubojem Pekaře a bývalého pilota F1 Tomáše Engeho. Do Brna se Pekař těší i letos. Jednu z největších výzev podle něj bude představovat hospodaření s pneumatikami.

„V Brně závodím dvacet let, takže ten okruh velmi dobře znám. V posledních letech je to ale hodně špatné s asfaltem. Je velmi drsný a kvůli tomu se hodně rychle opotřebovávají pneumatiky. Jinak je to ale široký okruh, na kterém se dá velmi dobře předjíždět. Můžete zde využívat více stop a je zde prostor k vymyšlení různých strategií na soupeře,“ dodává.

Udrží Panttila třetí příčku?

Zatímco v TCR Eastern Europe ještě bude muset Tomáš Pekař o titul zabojovat, v Clio Cupu Bohemia už má Carpek Service celkové vítězství jisté. Při předposledním podniku na Slovakiaringu si ho zajistil Filip Sandström. Rozhodnuto už je i o titulu vicemistra, který vybojoval Erik Bertilsson. To ale neznamená, že už nebude v Brně o co hrát. Velmi otevřený je totiž stále boj o třetí místo, které má momentálně ve svém držení další jezdec mělnického týmu Juuso Panttila. Finův náskok ale činí pouhé čtyři body a kromě něj jsou ve hře o celkový bronz i další čtyři jezdci včetně Richarda Meixnera.

„Udělám, co bude v mých silách, abych získal co největší počet bodů a udržel se tak v nejlepší trojici. Na Brno jsem se připravoval na simulátoru. Po prvních jízdách můžu říct, že se mi okruh líbí a těším se, až si zde zazávodím,“ říká Panttila.

Ani Richard Meixner se ale nadějí na zisk celkového třetího místa nevzdává: „Cíle jsou vždy ty nejvyšší. Pokaždé je to ale také otázka štěstí. Brno je krásný okruh, ale kvůli současnému stavu povrchu je rovněž nevyzpytatelný. Bude třeba být trpělivý. Určitě budu chtít bojovat o přední příčky. Třetí místo by bylo super,“ prozradil momentálně šestý muž průběžného pořadí.

Také do konečného pořadí Clio Cupu Bohemia promluví škrtání dvou nejhorších výsledků. Pokud se týmu Carpek Service podaří zvítězit i v obou brněnských závodech, zakončí letošní sezonu bez jediné porážky. V předchozích deseti letošních závodech totiž vždy triumfoval.