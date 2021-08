Týden po vydařeném vystoupení při podniku ESET Cupu v chorvatském Grobniku se stáj Carpek Service přesunula do Belgie. Tomáše Pekaře na legendárním okruhu Spa-Francorchamps čekalo třetí letošní vystoupení v seriálu Clio Cup Europe. Zde se šampionát představil jako součást doprovodného programu tamního čtyřiadvacetihodinového závodu. Do každoročního dějiště velké ceny formule 1 se Tomáš hodně těšil.

„Je to jeden z mých nejoblíbenějších okruhů. Dlouhé rovinky nasvědčovaly tomu, že bude fungovat jízda ve větrném pytli a že se bude hodně předjíždět, což se vyplnilo,“ uvedl mělnický závodník, který se ale během víkendu musel vypořádat s nejednou komplikací.

Pro start prvního závodu, který se konal v pátek, si Tomáš vyjel mezi jednadvaceti účastníky celkové sedmé místo a současně třetí příčku ve skupině C. Poté, co se byl po celou dobu schopen držet v kontaktu s vedoucí skupinou, projel na těchto pozicích i cílem.

Po závodě se ale výsledky měnily. Padlo velké množství penalizací za překračování traťových limitů a jedním z mnoha potrestaných byl i Tomáš, který obdržel dvacet pět sekund. V celkovém pořadí mu sice zůstalo sedmé místo, ve skupině C se ale propadl z bronzové příčky na čtvrté místo.

„Ředitel závodu posuzoval velice přísně traťové limity a za každý výjezd mimo trať uděloval penalizaci pěti sekund. Přestože jsem se tomu snažil vyvarovat, došlo k soubojům, při kterých mě někdo vystrčil ven nebo jsem za ostatními auty neviděl přesně, kde jsem. Pak bylo velice snadné vyjet,“ okomentoval Tomáš penalizace za překračování traťových limitů.

V sobotu začínal Tomáš z osmé příčky absolutně a ze třetí pozice ve skupině C. V úvodu se opět držel v kontaktu s čelní skupinou a chvíli figuroval na pátém místě. Po deseti minutách, kdy Tomášovi patřila osmá příčka, ale kolidoval s francouzským jezdcem Kévinem Jimenezem a propadl se až na celkové 14. místo. Trojnásobný šampion středoevropského Clio Cupu se ale nevzdal. Ve zbytku závodu ukázal bojovného ducha a přestože ho potkala další kolize, tentokrát s Nicolasem Abellou, dojel na celkovém osmém místě a ve skupině C skončil třetí.

Ani ze druhého závodu si ale nakonec žádný pohár neodnesl. Opět padaly tresty za nerespektování traťových limitů a k Tomášovu výslednému času bylo za tento prohřešek připočteno deset sekund. Stejnou penalizaci navíc dostal i za zmíněný kontakt s Jimenezem, který na následky incidentu odstoupil. V celkovém pořadí se propadl na jedenáctou příčku a ve skupině C na čtvrté místo.

„Nejdříve jsem boural s Jimenezem. Ve větrném pytli jsem byl rychlejší, a když jsem se ho při brzdění do zatáčky snažil vnitřkem předjet, začal zatáčet, ťukli jsme do sebe, roztočili jsme se a ztratil jsem hodně pozic. Něco jsem sice získal zpátky, ale pár kol před cílem jsem dostal smyk a když jsem se narovnal, bouchnul jsem svou zadní částí do auta za mnou a tento maličký šťouchanec ho poslal do bariéry.“

Z víkendu si ale Tomáš odnesl i pozitiva: „Celkově to beru jako velice zábavný a podařený víkend. Hodně jsem si to užil, na této trati je to skvělé. Navíc s námi jel i Jaap van Lagen, který má zkušenosti mimo jiné ze závodů vozů GT. Byla pro mě čest se s ním na trati utkat. Tohoto jezdce totiž respektuji a líbí se mi jeho styl.“

V celkovém pořadí Clio Cupu Europe je Pekař se 169 body jedenáctý. Ve skupině C mu se ztrátou 58 bodů na vedoucího Marca Guillota patří druhé místo. Nejbližším termínem, kdy se Carpek Service znovu objeví v akci, bude víkend 20. - 22. srpna. Během něj se na Slovakiaringu uskuteční předposlední letošní podnik ESET Cupu. V Clio Cupu Europe se stáj představí opět o víkendu 10. - 12. září na rakouském Red Bull Ringu.