Znáte už termínový kalendář nové sezony?

Ano. První víkend je už snad i potvrzený, protože se stále nevědělo, jestli se uskuteční nebo ne.

Kdy tedy začínáte?

První závod máme v polovině dubna (17. a 18.) v Maďarsku. Podle aktuálních informací by mělo vše proběhnout. Od pořadatele máme i potvrzené, že by neměl být problém ani s překročením hranic. Samozřejmě se to ještě může všechno během těch pár týdnů změnit. Zjistí, že jim čísla rostou, a všechny sportovní akce zruší. Zatím to vypadá, že se pojede.

Mluvíte o prvním podniku Eset V4 Clio cupu, že?

Ano. Pojedeme letos dva. Kromě tohoto středoevropského ještě s novým autem, pětkovým Cliem, které má za sebou zkušební závodní sezonu ve Francii, Clio cup organizovaný přímo Francouzi rovněž v centrální Evropě. Některé tyto závody pak patří do společné série závodů pořádaných dále ve Francii, Španělsku a Itálii.

Co si v tomto případě představit pod pojmem centrální Evropa. Kde všude budete závodit?

Některé závody máme v Itálii, dále v Rakousku, Německu, v Belgii ve Spa. Je to dost roztroušené po Evropě.

Podíváte si i na nějaké pro vás neznámé okruhy?

To bohužel ne. Znám v podstatě všechny. Příliš často se mi už nestává, že bych jel někde, kde jsem ještě nebyl,i když příležitostí je ještě spousta. Třeba ve Francii je řada menších, na kterých jsem ještě nikdy nebyl.

Z těch věhlasnějších existuje ještě nějaký, na kterém jste se nesvezl?

Třeba Imola v Itálii. Ale je jich málo. Pokud mohu jet někam, kde jsem ještě nebyl, tak mě to samozřejmě hrozně láká. Je to vždy nová a zajímavá zkušenost. Člověk se musí učit. Když už někde jedu počtvrté popáté, vím, co čekat. I když i tam pravidelně bývá alespoň něco jiného.

Kde to máte nejraději?

Mám rád tratě, které jsou z kopce do kopce, s horizonty a zatáčkami na srdce. Když máte jen devadesátistupňové, kde přijedete, zatočíte a přidáte plyn, tak to není tak zábavné jako táhlé zatáčky, kde musíte třeba i brzdit do další, nebo rychlé průjezdy. Třeba Silverstone musí být úplně skvělý.

Těšíte se na nový vůz?

Byl jsem s ním testovat ve Francii, takže jsem si ho už vyzkoušel, i když s ním mám odjeto jen minimum. Zajímavostí je, že toto auto jsem nekupoval, ale vyhrál ho prvenstvím na čtyřkovém Cliu.

Pětkové Clio pro vás nebude jediným novým strojem, že?

Starší sérii Eset V4 cup pojedou na čtyřkovém Cliu čtyři závodníci z mého týmu – dva ze Švédska, jeden z Finska a jeden z Česka. Já na stejných závodech během víkendu pojedu Cupru Leon TCR, kterou mám od konce minulé sezony. Jde o dvoulitr, turbo. Je to tedy rychlejší. Závodív seriálu s více značkami aut. Výkony se dorovnávají nastavením řídící jednotky, ale třeba i různou zátěží v autě.

Ve starém Clio cupu jste byl zvyklý vítězit. Očekáváte vyšší kvalitu soupeřů?

Clio cup, který jsem jezdil, organizovali Němci s podporou Francie. Nyní je z toho vyšoupli a francouzský Renault si to dělá sám. Středoevropský region příliš neznají. Úzce spolupracujeme, takže jim v podstatě i sháním další, kteří by do toho chtěli jít. Kromě čtyř jako by národních seriálů můžete jet i takzvanou Evropu, kde si vyberete deset závodů, které chcete jet. Takže se může stát, že v centrální Evropě pojedou i někteří rychlí Francouzi. Jezdí to dlouho, je jich hodně a úroveň je vysoká. To bude i hlavní výzva, když se s takovými potkám.

S jakými ambicemi tedy půjdete do nového Clia?

Když se budou účastnit ti, které znám ze staršího Clia, kde se mi dařilo, měl bych bojovat znovu o titul. Chtěl bych jej samozřejmě udělat, věřím si, ale těch proměnných je v našich závodech vždy hodně – sezonu může poznamenat defekt, havárie a další věci.

Ta celoevropská soutěž vás neláká?

Závodění s pětkovým jsme příliš neplánovali. Evropu bychom rádi jeli příští rok. Víc závodů, na jiných okruzích než běžně jezdíme a lepší konkurence jsou samozřejmě zajímavými lákadly. Na druhou stranu závody ve Francii či Španělsku budou hodně náročné na cestování. Uvidíme.

Zmínil jste, že máte za sebou testování ve Francii. Zaznamenáváte, že by jinak příprava byla nějakým způsobem narušená vinou pandemie?

Narušená je. Na okruh se ale dostat dá, protože to přece jen máme jako práci, ale je to o dost složitější než za normální situace.

Co otázka sponzorů? Jak těžké je v takové době někoho přesvědčit?

Nějaké velké jsme neměli ani předtím, spíše nás ze známosti podporují naši obchodní partneři. Se sponzoringem je to špatné už delší dobu. Žádná z větších firem nechce dávat. Covid to teď nejspíš zcela zabije.

Sezona vám končila netradičně už někdy v půlce října. Musíte být po tak dlouhé přestávce pořádně natěšený…

Zima byla opravdu dlouhá a vlastně ještě stále je. Jelikož mám dvě malé děti – roční a tříleté holky, bylo super, že jsem s nimi mohl být. Při dvou seriálech plus nějakém testování teč budu zase hodně pryč. Na jednu stranu se těším, na druhou je jasné, že to bude náročné. Musíme vymyslet, jak holky dostat na závody, což v této covid době zkrátka nejde. Máme omezený i počet mechaniků.

Takže asi nezbývá než doufat, že se opatření v dohledné době rozvolní…

Snad budou moci přijet alespoň na jeden závod. Bára už to ve třech letech vnímá a zapojuje se.

Jsou pro vás vítanou podporou, když je máte při závodech na blízku?

Nemám na závodech příliš času, protože se věnuji i dalším našim jezdcům a přípravě jejich aut. Dělit pozornost i mezi rodinu jde více až v sobotu či neděli, kdy už se závodí a dolaďují jen drobnosti.