O dvě ze šesti trofejí se v Maďarsku postaral šéf stáje a závodník v jedné osobě Tomáš Pekař. Pro toho bude letos hlavní prioritou šampionát TCR Eastern Europe, kde pojede s vozem Cupra Leon TCR. Do této série se přesouvá poté, co dosáhl četných úspěchů na scéně závodů Renault Clio Cupu.

V TCR Eastern Europe není úplným nováčkem. Objevil se zde už v roce 2019 při podniku na Red Bull Ringu. Tehdy nastoupil s Renaultem Mégane R.S TCR stáje Vuković Motorsport a rozhodně nebyl jenom do počtu. V jednom ze závodů zvítězil.

Letošní podnik na Hungaroringu dopadl pro Tomáše ještě mnohem lépe. První důvod k radosti přinesla už páteční kvalifikace. V ní si nejrychlejším časem nejen si zajistil pole position pro start úvodního závodu, ale také bonusových pět bodů do šampionátu.

Forma Tomáše neopustila ani v sobotu, kdy byly na programu oba závody. V obou zvítězil. Do prvního startoval z pole position a vedl od startu až do cíle. Na startu druhého se otáčela nejlepší devítka z prvního závodu a Tomášovi tak připadlo až deváté místo. Předvedl ale vynikající stíhací jízdu a po třech kolech se už znovu nacházel ve vedení. O to už ho ve zbývajících kolech nikdo nepřipravil a mohl slavit další triumf.

Z Hungaroringu tak odjížděl s maximálním možným ziskem 55 bodů. Zároveň přepsal některé historické tabulky šampionátu. V počtu prvenství je se třemi zářezy třetí, lepší jsou pouze Srbové Dušan Borković (8) a Milovan Vesnić (4). Kromě toho se mělnický borec stal prvním závodníkem, kterému se v TCR Eastern Europe podařilo zvítězit se dvěma různými vozy.

Clio Cup: vítězný debut pro Sandströma

Stáj Carpek Service na Hungaroringu účinkovala také v rámci šampionátu ESET Cup v kategorii Clio Cup. A také zde měla mnoho důvodů k oslavám. Nejvíce ji potěšil Filip Sandström. Švéd loni za Carpek Service závodil v šampionátu Clio Cup Central Europe. Tam byl sice nováčkem, v celkovém pořadí ale obsadil třetí příčku a do toho se stal juniorským šampionem.

A zdá se, že v ESET Cupu si zvyká podobně rychle. Na Hungaroringu vyhrál, co se dalo. Nejprve zajel nejrychlejší čas v páteční kvalifikaci. Díky tomu si zajistil start z pole position pro první závod a v něm si bez větších problémů dojel pro vítězství. Na nejvyšší stupeň vystoupil i ve druhém závodě víkendu. V tomto případě se musel do čela probojovat ze čtvrtého místa, které mu na roštu připadlo na základě druhých nejrychlejších časů z kvalifikace.

Stáj Carpek Service reprezentoval výborně i další Švéd Erik Bertilsson. Ten je sice letos v sestavě týmu nováčkem, na trati si ale jako zelenáč rozhodně nepočínal. V prvním závodě skončil hned za týmovým kolegou Sandströmem druhý. Na stupně vítězů se podíval i ve druhém. To skončil po startu z pole position třetí.

Neztratil se ani další jezdec Carpek Service Richard Meixner. Český závodník ukázal další zlepšení. Dosáhl na dvě pátá místa a je jasné, že soupeři s ním budou muset ve zbytku sezony počítat.

Autor: Dušan Bouzek