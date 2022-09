Do konce letošní sezony Clio Cupu Eastern Europe zbývají tři podniky. V hodnocení Challengers jste na prvním místě a v celkové klasifikaci Clio Cupu Eastern Europe čtvrtý. Jak jste tedy zatím se sezonou spokojen? Se svými výsledky jsem velice spokojen. V Clio Cupu Eastern Europe a také v Clio Cupu Europe je to má první sezona a nebyl jsem si tedy před sezonou jistý, že to půjde takto dobře.

V Clio Cupu Eastern Europe jste sice čtvrtý, na třetího Andrease Stuckiho ale ztrácíte jediný bod. Takže předpokládám, že cílem je ho ve zbytku sezony překonat…

Ano, takový je můj cíl. Chci se dostat do nejlepší trojice. Nebude to sice snadné, možné to ale je.

Závěrečné tři podniky Clio Cupu Eastern Europe budou hostit samé slavné okruhy – Hockenheimring, Red Bull Ring a Monza. Na všech těchto tratích pojedete poprvé v životě. Na který z nich se těšíte nejvíce a proč?

Těším se do Monzy. Jednak kvůli její historii, ale také proto, že Itálie má v mém srdci speciální místo. Red Bull Ring je ale na simulátoru také velice zábavná trať, takže si myslím, že ji budu mít rád.

Z Königa jsem měl obavy, v superbicích ale má své místo, říká Francouz Mahias

V předchozích závodech jste měl problémy v kvalifikacích. Kvůli tomu jste musel často startovat spíše ze zadních pozic a v závodě jste to poté musel dohánět. Nyní měla Clio Cup Series dvouměsíční pauzu. Snažil jste se tedy během této přestávky nějak zapracovat na své kvalifikační formě?

Zlepšit kvalifikace je můj cíl do dalších závodů. Chci v tom být stále lepší a lepší. Sice rád předjíždím a závodím, ze zadních příček je ale těžké se propracovat až na špici.

Váš týmový kolega a současně šéf Tomáš Pekař je během letošních závodů schopen bojovat v čelní skupině. Věříte tedy, že máte podobné závodní tempo jako on a že když se vám podaří zlepšit kvalifikace, budete moci i vy jezdit v této skupině?

Tomáš toho má najeto mnohem více než já. Za volantem Clia absolvoval asi tisíc kol a má s tímto autem spoustu zkušeností. Myslím si tedy, že je pochopitelné, když ještě nejsem tak rychlý jako on. Každý závod se mu ale přibližuji. Mým cílem je být stále rychlejší a jednoho dne nejrychlejší.

Pojďme se teď ale přesunout k F1. Z té letos odešel šampion z roku 2007 Kimi Räikkönen, váš oblíbenec. Myslíte si, že odchod této legendy nějakým způsobem ovlivnil zájem Finů o F1? Myslíte si například, že ji nyní ve Finsku sleduje méně lidí? Nebo pro ně zůstává stejně atraktivní? Stále v ní závodí Valtteri Bottas…

Počet lidí, kteří koukají na F1, se ve světě každým rokem zvyšuje. Myslím si, že ve Finsku fandil Kimimu každý. Nyní skončil a máme tam už jenom Bottase. Lidé ve Finsku na F1 stále koukají, ale už mají jen jednoho jezdce, kterému fandí. I můj zájem o F1 je každým rokem větší. I když už tam Kimi nejezdí, stále sleduji každý závod a veškeré dění okolo. Poté, co odešel Kimi, fandím Bottasovi.

KVÍZ: EuroBasket v Praze. Co (ne)víte o českých basketbalistech

Kimi Räikkönen sice nedávno odešel z F1, nedávno se ale představil ve Watkins Glenu při závodě NASCAR Cup Series. Zde jel chvíli na osmém místě, nakonec se ale připletl do hromadné nehody a odstoupil. Sledoval jste jeho vystoupení? Pokud ano, jak se líbilo?

Když závodí Räikkönen, vždy se na to rád koukám, i když NASCAR není můj zrovna oblíbený druh závodění. Vedl si dobře, ale dělal to jenom pro zábavu a show. Nebyl na něj tedy vyvíjen žádný tlak, aby dosáhl na dobrý výsledek.

Jste také fanouškem rallye. Tam mají letos Finové důvod k radosti. Kalle Rovanperä totiž dominuje ve WRC a je velmi blízko k tomu, aby se stal nejmladším rallyeovým mistrem světa v historii. Jak tedy ve Finsku prožíváte, že po dvaceti letech čekání budete nejspíše opět mít rallyeového mistra světa?

Ve Finsku Kallemu každý fandí. Jakmile bude jisté, že se stane šampionem, tak se z toho každý zblázní a v příštím roce bude ve Finsku mnohem více rallyeových fanoušků.

Co si myslíte o Kallem Rovanperovi?

Myslím si, že je to výjimečný talent. Začal jako hodně mladý, což znamená, že už teď má spoustu zkušeností a sebedůvěru, a to i přesto, že je pořád mladý.

Video: Jágr v Mělníku, plný zimák viděl porážku Rytířů. Jaká vládla atmosféra?

Kalle Rovanperä je sice rallyeový závodník, ale je i přesto něco, co se od něj snažíte převzít a poté to aplikovat na okruzích?

Z Kalleho stylu si můžete vzít zejména to, že je potřeba mít sebedůvěru a „koule“, abyste do toho mohli v každém závodě dát 100 procent a pořádně na to tlačit. Zároveň ale pořád musíte zůstat trpěliví.

Sezona 2022 sice ještě neskončila, ale už nosíte v hlavě nějakou představu o roce 2023? Uvažujete například o přesunu z Clio Cupu do závodů TCR? Loni jste mi řekl, že by pro vás bylo do budoucna atraktivní TCR Eastern Europe. Dovedete si tedy představit, že byste příští rok jel tento šampionát? Nebo třeba dokonce TCR Scandinavia?

Žádné plány na rok 2023 zatím nemám. Samozřejmě, že přestup do větších a rychlejších aut by byl mým cílem. Uvidíme později, co na to sponzoři. Všechno je stále otevřené, ale nevadilo by mi ani to, kdybych odjel další sezonu v Clio Cupu.