„Samozřejmě to bude pro hráče náročnější, protože není příliš času na regeneraci. Ale mají natrénováno dost, aby to zvládli. Tohle je pro všechny mančafty stejné,“ říká smířlivě trenér Martin Kop.

Páteční duel bude pro jeho výběr vůbec prvním venkovním po restartu nejvyšší soutěže. Aero k němu vyrazí do Brna. Počítat tak musí i s náročným cestováním.

„Dneska trochu nasněžilo. Doufám, že zítra to bude o něco lepší. Jedeme dřív. Hrajeme od půl šesté, takže budeme zhruba okolo půlnoci zpátky. Vyspíme se, dáme nějaký dřívější oběd a od čtyř jdeme na utkání s Libercem,“ nastínil plány kouč.

Celek z moravské metropole má v neúplné tabulce o tři zápasy a stejný počet bodů víc. Všech jedenáct vydoloval právě v domácím prostředí, kde dopřál prohru alespoň ve zkrácené hře pouze Karlovarsku.

„Jejich bilance potvrzuje, že jsou doma silnější. Jedeme tam ale určitě s tím, že chceme vyhrát,“ uvedl Martin Kop, pro kterého by to v případě úspěchu byla první výhra přímo na lavičce Odolky.

Během zápasů s Příbramí a Ostravou si totiž odpykával disciplinární trest a vítězné tažení sledoval z tribuny. „Ze hřiště je to určitě lepší, na druhou stranu to člověk viděl z trochu jiného úhlu. Kluci zápasy zvládli. Tomáš Kotrch jako nejstarší hráč a asistent je odkoučoval úplně super, za to mu patří dík,“ vrátil se obvyklý šéf střídačky ke schodným vítězstvím 3:1.

Podle Kopa byla odrazem toho, že mužstvo zapracovalo na slabinách z úvodních kol soutěže. „Kluci teď určitě mají větší sebevědomí a možná i trochu klidu v tom, že umí vyhrávat,“ je Kop rád za bodové povzbuzení. Přidá s týmem i další?