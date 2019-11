Až za krajně nepříznivého stavu 0:5 prakticky začínal zápas osmého kola Varta ligy pro futsalisty Olympiku Mělník. Na špatný vstup do domácího duelu se Slavií poslední tým tabulky nakonec doplatil, byť ve zbylých třiceti minutách už dokázal s favorizovanými Pražany držet krok.

Varta liga, 8. kolo: Olympik Mělník - Slavia Praha (4:9) | Foto: Dana Šubová

Čtvrtý tým na palubovce Olympiku začal okamžitě předvádět, kdo je na tom v tabulce o poznání lépe. Co minuta - to inkasovaný gól domácí uzemňovalo od třetí až do sedmé. Zastavit velkolepý nástup soupeře nepomohla ani rychlá porada domácích během time-outu.