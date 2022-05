Radovat se ale mohl mnohem víc. To by však nymburského závodníka, který s Martinem na C2 už závodil na OH v Tokiu, nesměla na pětistovce potkat nečekaná diskvalifikace.

Vysvětlete, o co šlo?

Byl jsem na svěťák výborně připravený, závodil jsem myslím solidně. Problém nastal ve chvíli, když jsem jsem postoupil do finále, ale kanoe neodpovídala pravidlům. Ještě se mi to nikdy nestalo, aby loď přesáhla váhový limit. A doufám, že už se mi to nikdy nestane. Přišel jsem kvůli tomu o možnost utkat se s nejlepšími kanoisty v čele s Martinem.

Máte vysvětlení, proč byla loď lehčí?

Kanoe byla úplně nová. Dostal jsem ji asi dva dny před Račicemi, ale v teplém počasí zřejmě zevnitř vysychala. Ještě před rozjížďkou jsem ji vážil a byla v pořádku. Dokonce jsem do ní přidal pár deka. Po dojetí semifinále jsem chtěl dovnitř pro jistotu šplíchnout trochu vody, jenže v euforii – jak jsem se probil do finále - jsem na to zapomněl. A za chvíli to bylo na světě. Od rodičů jsem se na břehu dozvěděl, že jsem diskvalifikovaný.

Co vás v tu chvíli napadlo?

Byl jsem hrozně naštvaný. Hlavně sám na sebe. Byla to moje chyba. Mohl jsem jet první finále s chlapy. Doufám, že se mi příště nic takového nestane.

Jak hodnotíte vystoupení v olympijském kilometru?

Tam to bylo hodně nabitý. Mezi elitu jsem se neprobojoval a ve finále B skončil pátý. Celkově to znamenalo čtrnácté místo, a to je pro mě paráda. Zvlášť když ve světovém poháru mohou - na rozdíl od šampionátů - jet dva lidé za jednu zemi. Konkurence tak byla tvrdá. Pětistovka je teď moje silnější trať, kilometr je pro mě zatím asi moc dlouhý.

V Račicích jste jste poznal, jak závodí elitní kanoisté. Co vám k nim ještě chybí?

Proti kategorii do 23 let jsou o kus dál. Hodně záleží na talentu každého závodníka, ale tihle borci mají neskutečnou sílu a rychlost, ale i vytrvalost. Jsou dál ve všem, mají víc natrénováno a umějí si správně rozložit tempo. Já naproti tomu sbírám zkušenosti a zatím si užívám, že se mohu s takovými kanoisty vůbec měřit a trochu je potrápit. (usmívá se)

V Račicích byl středem pozornosti Martin. Byl jste překvapený, že dvakrát triumfoval?

Určitě mě jeho výhry nezaskočily. Trénujeme spolu, a tak dobře vím, jak na to je. Tušil jsem, že může dvakrát vyhrát. (usmívá se) Je hodně rychlý.

Další konfrontace se světovou špičkou se koná tento víkend v Poznani, jak se na ní cítíte?

Zase pojedu pětistovku a kilák, ale oproti Račicím tam budou jiné podmínky. Není tam vratný kanál, a tak hrozí větší vlny od rozjíždějících lodí. Nebezpečí tam způsobuje i silnější vítr, který tam většinou vane proti. No uvidíme. V Račicích mi vyhovovalo, že to přiměřeně foukalo do zad.

Loni se jste v Poznani vybojoval dvě stříbrné medaile na ME do 23 let. Získal jste díky tomu nějaké zkušenosti?

Mám na Poznaň dobré vzpomínky, ale vždycky záleží na počasí. Když tam probíhal donominační mítink na olympiádu v Tokiu, tak se tam pár lodí potopilo…

Myslíte na pětistovce opět na postup do finále?

Určitě bych ho rád jel. Už proto, abych si spravil chuť po račické diskvalifikaci.