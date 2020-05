„Celý turnaj se vyvíjel v poklidném duchu. Všechno klapalo, jak má, a nenastaly žádné komplikace. Stejně se vyvíjel i můj zápas,“ glosoval třiadvacetiletý Kralupan svou sobotní premiéru na akci, kterou se pořadatelé z Oktagon MMA snaží po koronaviru nastartovat scénu bojových sportů v Česku i na Slovensku.

Mezi českou čtyřku pokračující v pyramidě kategorie do 80 kilogramů se svěřenec trenéra Luboše Šudy probojoval přes Jana Janku. Po úvodní „oťukávačce“ mu zasadil rozhodující úder v závěrečném třetím kole. „Ve druhém se soupeř snažil bodovat hodama na zem, musel jsem přejít do protiútoku. Zúročil jsem své postojové schopnosti,“ líčil Kozubovský později.

Další zápas v rámci turnaje pro něj bude o to pikantnější, že s pražským Leo Brichtou občas trénuje. „Známe se osobně. Má podobný styl jako já, máme se na co těšit,“ vyhlíží duel, který bude mít k tréninku blízko i poněkud komorní atmosférou. „Bez publika jako bychom byli v tělocvičně na tréninku. Zápas byl díky tomu uvolněnější, ale zároveň chyběl dav, který by byl motivací navíc. Bez ohledu na to a trochu upravená pravidla mám v plánu všem ukázat, co umím,“ slibuje Matěj Kozubovský.