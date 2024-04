Při rozhodování o budoucnosti očividně zvítězilo pokračování kariéry…

Už zase jezdíme (směje se). Máme za sebou první podnik mistrovství Evropy, který se jel koncem března v italském Castiglion Fiorentino. Byly to první mezinárodní závody po loňské pauze a myslím, že to dopadlo nad očekávání dobře.

Jak jste se po roce cítila v nejsilnější konkurenci?

Mám radost, že jsem se dokázala držet v popředí s mladšíma holkama. V sobotu jsem dojela pátá, v neděli čtvrtá. Začali jsme dobře. Uvidíme, jak to bude na dalších podnicích.

Máte v plánu odjet celý program mistrovství Evropy?

Určitě chceme jet celý seriál. I proto, že by se letos konečně měla naplnit vize postavit na Šestidenní Women´s Trophy Team. K tomu je potřeba mít najetý nějaký objem kilometrů a evropský šampionát je k tomu ideální nejen jako trénink. Proto se chystáme v červnu do San Marina a v srpnu do Finska. Poslední díl v Německu se pojede v listopadu až po Šestidenní.

Dáváme dohromady holčičí tým pro Šestidenní, říká Zuzana Unger

To tady ještě nebylo. Ženy v Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěži již dávno startují. Mají vlastní kategorii Trophy Teamů, ale Česko v ní dosud nemělo zastoupení. Jednotlivé jezdkyně včetně Zuzany Unger (rozené Nováčkové) se už na „motocyklové olympiádě“ představily, ale tým se ještě nepodařilo sestavit.

Na vině byl nízký počet žen, náročnost Šestidenní, ale i finanční důvody, protože v tomto drsném sportu jde většina nákladů za motocyklisty. „Věřím, že letos se podaří holčičí Trophy Team dát dohromady. Snažím se o to už nějakou dobu, ale nyní o tom s týmovým šéfem Mirkem Harudou jednáme dost intenzívně,“ vyprávěla Unger.

Po soutěži ME v San Marinu, kam má odjet víc českých enduristek, by se mělo začít rýsovat složení českého Women´s Trophy Teamu pro Šestidenní ve Španělsku, ale existuje i varianta, která vychází z nového pravidla FIM.

„Nemusí se totiž jednat o čistě národní tým. Jezdkyň je stále málo, a tak se smí postavit i mezinárodní tým. Proto řešíme československé složení,“ prozradila jednatřicetiletá motocyklistka s tím, že manažerem bude Miroslav Haruda.

Do trojčlenné sestavy počítá kromě Unger s Janou Kořenkovou, ze Slovenska by v úvahu připadala Gabriela Čipková. „Uvidíme, jak to dopadne, protože se ozvaly další české holky, že si to rozmyslely a že by do toho šly. Rozhodovat by se mělo podle výkonnosti,“ dodala.