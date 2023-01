Zatímco loni trasa měřila 1 1000 metrů a vedla od mostu Josefa Straky k Vrázově vyhlídce, tentokrát se pojede hned šest kilometrů. Akce se navíc nebude konat jenom v Mělníku, ale také v přilehlých obcích. Začne se v Zelčíně a dále se pojede přes Hořín, Brozánky a most Josefa Straky až k Vrázově vyhlídce. Pro motocykly ovšem bude trasa o něco kratší než v případě aut. Jednostopá vozidla totiž začnou až za nezpevněnou cestou u Zelčína.

Zatímco auta by měla absolvovat čtyři jízdy, motorkáři by měli vyrazit do akce dvakrát. Tak jako loni budou i v tomto případě vozy vyrážet jednotlivě. Ani letos se nebude měřit čas.

"Pod měřený závod se nám Policie České republiky ani zástupci města a obcí zatím nechtějí podepsat. Je to ale dáno různými složitými okolnostmi, což plně chápu," vysvětluje rozhodnutí předseda Autoklubu Mělník a současně automobilový závodník Libor Horák.

Meixner: Při soubojích s Pekařem se vždy hodně bavím. Pro příští rok ho láká TCR

Není ale vyloučeno, že by se jednou mohl podnik jako měřený závod uskutečnit: "Náš tým udělá všechno pro to, abychom do budoucna mohli čas měřit. Veškeré bezpečnostní parametry stavíme tak, jako kdyby se jednalo o měřený závod. Na druhou stranu ale máme trochu volnosti v tom, že jezdci mohou předvést větší show pro diváky. Například v diváckém místě mezi Hořínem a Brozánkami bude uprostřed křižovatky balík, kolem kterého se mohou otočit několikrát podle libosti," dodává Horák.

Kdo přesně se ze závodníků akce zúčastní, zatím nevíme. Horák ale věří, že o zajímavá jména nebude nouze.

"Přihlášky otevřeme asi za měsíc, několik jezdců už projevilo zájem se zúčastnit, ale na konkrétní jména je ještě brzy. Můžu prozradit, že jsou mezi nimi jezdci ze špičky mistrovství republiky v rallye soudobých i historických aut. Maximální propustnost máme nastavenou na 50 aut a 30 motorek. Máme tedy co dělat, abychom přilákali kvalitní startovní pole."

Ukázková jízda i setkání s fanoušky. Pekař slavil sto let mělnického motorsportu

Všechny vozy neuvidí diváci jenom na trati. Prohlédnout si je budou moci také v klidu buďto na náměstí Míru, kde se seřadí po dokončení jízd nebo na místní náplavce. Tam bude stejně jako loni depo. Díky partnerům a sponzorům akce nebudou muset ani letos návštěvníci platit žádné vstupné.

Podrobnější informace o diváckých místech, harmonogramu, doprovodném programu a přihláškách budou teprve zveřejněny. Co se doprovodného programu týče, myslí pořadatelé i na nejmenší.

"Doprovodný program chystáme na náměstí Míru v centru Mělníka, kam bychom chtěli zapůjčit závodní simulátor a skákací hrad pro děti. Ale vše je zatím v jednání a bude se to také odvíjet od množství finančních prostředků, které získáme od partnerů akce," říká Horák.

Pekař bude chybět

Ačkoli startovní listina zatím není známá, už teď je jisté, že se akce nezúčastní nejúspěšnější mělnický okruhový závodník současnosti Tomáš Pekař. Ten bude během stejného víkendu bojovat se svým týmem o body do seriálu Clio Cup Series na legendárním belgickém okruhu Spa-Francorchamps. V tomto šampionátu bude mít na co navazovat. Zatímco v roce 2021 se stal vicemistrem klasifikace Clio Cup Central Europe, loni navázal třetím místem v Clio Cupu Eastern Europe.

I když se akce nezúčastní Pekař osobně, je možné, že jeho tým Carpek Service na ní mít zastoupení bude: "Mohli bychom zařídit, že by tam bylo některé z našich aut vystavené," říká.

Odolka si pohárové final four nezahraje. Extraligový lídr vystavil stopku

V barvách stáje Carpek Service už se v minulosti na okruzích objevil také předseda Autoklubu Mělník Libor Horák. Loni odjel s vozem Renault Clio čtvrté generace podniky ESET Cupu na Hungaroringu a Red Bull Ringu. Možnost, že by se s tímto autem svezl právě před domácími fanoušky, ale není reálná.

"Budu mít dost práce s organizací. Mimo jiné asi dostanu za úkol projíždět trať v zaváděcím vozidle. Naštěstí se náš organizační tým pomalu rozrůstá o lidi, kteří se na přípravě i chodu akce chtějí podílet. Ale vozit se v závoďáku a koukat, jak ostatní makají, to je nemyslitelné. V pondělí po akci by byla valná hromada a jako předseda bych skončil," říká Horák se smíchem.