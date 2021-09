Tomáš Pekař si z podniku Clio Cupu Europe na rakouském Red Bull Ringu odvezl dvě umístění na stupních vítězů. Zatímco první závod dokončil ve své skupině jako druhý, ve druhé jízdě obsadil třetí příčku. Pro trofeje si dojel také německý závodník Henrik Seibel, který v Rakousku řady týmu mělnické stáje Carpek Service rozšířil.

Tomáš Pekař během podniku Clio Cupu Europe na Red Bull Ringu. | Foto: Renault Sport Series

Týden po vyvrcholení letošní sezony TCR Eastern Europe v Brně se Tomáš Pekař objevil za volantem závodního vozu znovu. Z Cupry Leon přesedl do Renaultu Clio páté generace. S ním se během druhého zářijového víkendu zúčastnil na rakouském Red Bull Ringu dalšího letošního podniku Clio Cupu Europe. Do něj vstupoval jako jedenáctý muž průběžného pořadí. V rámci skupiny C, kde v předchozím průběhu sezony vybojoval čtyři pódia včetně dvou vítězství, mu ale patřilo se ztrátou 58 bodů na vedoucího Marca Guillota z Francie druhé místo.