Kralupy /ROZHOVOR/ - Black Ravens prý nebudou mít s nikým slitování a vyhrají základní část i Petroniův pohár.

Obránce Black Ravens Václav Čadek

Družina Black Ravens je tradičním členem hokejbalové rodiny I. AHL, která zanedlouho zvedne svou oponu. V roce 2006 se dokonce probila až do finále Petroniova poháru. V semifinále hrála ještě o rok později, ale od té doby procházela velkými problémy.

Na jedné straně její obranné řady řídí nejlepší obránce poslední doby Tomáš Kinda, šikovný Václav Čadek či talentovaný Tomáš Rubeš. Na druhé ale prořídlá sestava často nestačila tempu soupeřů, nebyla schopná si vychovávat mladé nástupce a do play-off se od roku 2007 vůbec nepodívala.

Jenže tyto problémy mají být minulostí. Do nové sezony, která má být nejkvalitnější v historii, vlétne zcela jiný tým, který bude schopný dojít až na vrchol.

Jestliže ostatní týmy I. AHL zahájí o něco silnější či v obdobné síle jako loni, pak nejhorší tým posledních let Ravens prodělal zásadní přerod.

Ravens měli dosud nepochybně nejšikovnější obránce. A Kinda a Čadek budou nyní rozdávat přihrávky největšímu útočnému talentu posledních let Tomáši Rubešovi. A to není zdaleka vše.

Po devíti letech se do Ravens vrací z Quijotes jeden z nejšikovnějších hráčů historie Jan Petříček. Obranné řady navíc posílil neústupný Michal Špaček, který rovněž u havranů začínal a před lety jeho obranné manévry hrály důležitou roli při vítězství Nelahozevsi.

„Bude se hrát zase od nuly, všechny týmy mají šanci projít do play-off. Letos bude situace ještě napínavější než loni. Jednak se bude hrát v novém prostředí a taky máme v první lize po dlouhé době zase jen pět týmů,“ říká před startem nové sezony VÁCLAV ČADEK.

CSKA se po devíti letech neprobil do finále, bude jeho pád pokračovat?

„CSKA se neprobojoval do finále, to je pravda, ale nemohu posoudit, co bylo důvodem, možná ztráta motivace, nebo jen neměli štěstí co jindy, to si musí kluci rozebrat v týmu.“

Jaké jsou změny ve vašem kádru?

„Jak víme, skončil tým Cardinals, z něhož pár jmen uvítáme, navíc se k nám vrátil po mnoha letech Honza Petříček. Každý nový hráč je pro nás nesmírně důležitý vzhledem k problémům se sestavou v minulých ročnících.“

Letos vás čeká premiérová sezona v nové hale s trochu jinými rozměry a s většími brankami. Bude i toto zvyšovat vaši vůli stanout na vrcholu?

„Naše vůle stanout na vrcholu je rok od roku větší a nová hala nám jen přidává další motivaci. Navíc vím, že nový povrch v hale jen podpoří naši největší zbraň, kterou je kombinační hra.“

Které kluby mají letos reálnou šanci dojít až do finále?

„Reálnou šanci mají podle mého názoru pouze dva kluby, ale berte to jen jako můj tip. Viděl bych to na nás a Diskohošany.“

Na koho zbude černý Petr a skončí před branami play–off?

„Letos nezbude místo v play-off bohužel a je mi to líto na CSKA.“

Který klub letos vyhraje základní část a poté i Petroniův pohár?

„Nenecháme nic náhodě, nebudeme si brát s nikým slitování a vyhrajeme jasně jak základní část, tak i play-off.“

TOMÁŠ HORA