Rychlá asistence je klíčová pro úspěch na Dakarské rallye. Převáží součástky a samozřejmě část týmu. Libor Podmol si pro tyto účely vybral vůz, které doposud používal Richard Gasperotti, legendární jezdec na horském kole. „Je to skvělý biker a znám se s ním mnoho let. Auto mi předal kousek od Prahy na velmi fotogenickém místě, které nám připomínalo jízdu po poušti v Americe. Tak jsme si hned zařádili,“ prohlásil Podmol, který v současné době trénuje fyzičku a jízdu v písku na Moravě.

Právě v tomto voze bude úspěšný freestyle motokrosař po dojetí etapy na Dakarské rallye přespávat. Navíc se v něm budou skladovat náhradní díly. „Na autě už pracuje můj mechanik Petr Vesecký, přišroubuje mi tam postel. Doufám, že bude co nejvíce komfortní,“ dodal s úsměvem Podmol. „Na zahrádku přiděláme střechu, kam dáme náhradní díly.“

Veškeré úpravy a vylepšení musí Podmolův tým zvládnout do 27. listopadu, kdy se technika bude odvážet do Francie na loď, která převeze vše do Saudské Arábie. Světovému šampionovi předal asistenční vůz Richard Gasperotti, držitel světového rekordu v jízdě na horském kole. „Známe se dlouho a zažili jsme spolu spoustu věcí. Například před deseti lety jsme měli exhibici u nás ve městě a Gaspi si při jednom skoku u nás vykloubil kotník. Takhle zakroucenou nohu jsem ještě nikdy neviděl. Zranění překonal a dál měl úspěchy,“ dodal Podmol.

Při předaní vozu si stihli ještě společně zajezdit. Na tento typ vozu je Podmol zvyklý, používá ho při převozu motorek také po České republice. „S Liborem udržujeme dlouhodobou spolupráci a jsme rádi, že můžeme být společně u další z jeho velkých sportovních událostí v dosavadní kariéře,“ prohlásil František Mühlfeit, zástupce automobilky.