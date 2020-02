USK trápil Nymburk už v ligovém duelu na Folimance. Mistr chtěl dobře do utkání vstoupit, což se povedlo, když jeho borci úspěšně zakončili první čtyři útoky. Jenže se nepovedl další úkol a to zastavit Raheema Applebyho, který má momentálně skvělou formu a potvrdil to i ve finále. Už v první čtvrtině dal třináct bodů a celý zápas táhl USK.

Nymburský tým i tak většinu zápasu vedl, když se dařilo Jaromírovi Bohačíkovi či uzdravenému kapitánovi Pavlu Pumprlovi. Jenže v poslední čtvrtině se USK vzchopil a dokázal smazat osmibodovou ztrátu. Dvě minuty před koncem se po Applebyho trojce dokonce dostali hráči USK do vedení. Pak ale Petr Benda udržel nervy při trestných hodech, kterými srovnal a poslal zápas do prodloužení.

V něm Nymburk tři minuty nedovolil soupeři skórovat, naopak důležitou trojku dal Bohačík, vzápětí zvýšil Pumprla. Soupeř ještě snížil na 96:94, ale zápas trestnými hody dovedli Nymburští zkušeně k vítězství.

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl zvolen Jaromír Bohačík, který dal v semifinále pětadvacet bodů a ve finále jen o čtyři méně. Ve finále přidali patnáct bodů Vojtěch Hruban s Pavlem Pumprlou.

Nymburk – USK Praha 100:94 pp

Nejvíce bodů: Bohačík 21, Hruban a Pumprla po 15, Booker a Hankins po 11, Kříž 9, Benda 7, Tůma 5, Peterka 4, Šafarčík 2 – Appleby 36, Mareš 17, Sehnal 14. Fauly: 26:30. TH: 37/28 – 27/18. Trojky: 8:10. Doskoky: 58:41.

Trenér Amiel: Hráčům jsem řekl, že by měli být pyšní

Plzeň – Finálové utkání přineslo pořádnou zápletku, šťastnější byli nakonec basketbalisté Nymburka, kteří vyhráli nad USK Praha po prodloužení 100:94.

„V šatně jsem po zápase řekl hráčům, že by měli být pyšní, protože po celé Evropě můžete vidět, jak favorité v národních pohárech prohrávají. Barcelona ve Španělsku, Maccabi Tel Aviv v Izraeli a v Turecku i Efes, který je teď asi nejlepším týmem kontinentu. Tyhle všechny týmy jsou už z poháru out,“ vyzdvihl po finále důležitost trofeje trenér vítězů Oren Amiel. „Já jsem rozhodně očekával těžký zápas, mám respekt ke kouči USK a k jeho týmu, který by zaslouženě měl být považován za jeden z nejlepších týmů tady. Každý od nás pořád něco očekává, ale já to vidím jinak. Musíme se teď dívat na USK, který sehrál úžasný zápas, a to je dobré pro všechny tady. A je třeba ocenit Pavla Pumprlu, který se vrátil po zranění a byl naším x faktorem ve finále,“ chválil kouč Nymburka.

„Pocity po zápase se ve mně míchají. Ukázali jsme, že jsme schopní se postavit týmu, který předvádí jeden z nejlepších basketbalů v Lize mistrů. Pro USK, který soutěž na této úrovni nehraje už řadu let, to je velká věc! Myslím, že takovou bitvu nikdo nečekal,“ byl s výkonem spokojený Dino Repeša, trenér USK Praha. „Bylo to určitě fajn pro fanoušky, protože nešlo o obvyklý zápas Nymburka s vítězstvím o třicet bodů. Já jsem teď jen zklamaný kvůli devíti našim minutým trestným hodům a také kvůli čtyřiadvaceti útočným doskokům soupeře,“ dodal Repeša.

David Šváb