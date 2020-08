Volejbalisté domácího Aera ovládli přípravný turnaj O pohár starostky města Odolena Voda. Rozhodlo o tom jejich vítězství v poměru 3:1 nad Karlovarskem. V prvním utkání se totiž rozešli smírně 2:2 s pražskými Lvy. Ti podlehli 0:4 Západočechům. Při shodném poměru setů hovořil pro domácí lepší vzájemný zápas.

Účastníci turnaje O pohár starostky města Odolena Voda. | Foto: Aero Odolena Voda

„Myslím si, že turnaj splnil přesně to, co jsme chtěli a potřebovali. Kvalitní zápasy s kvalitními soupeři a skvělá konfrontace. Jsme moc rádi, že si diváci a fanoušci našli cestu do sportovní haly a celkem slušně jí zaplnili. Chtěl bych jim za to moc poděkovat. A samozřejmě jsme rádi, že pohár zůstal doma," řekl sportovní ředitel pořádajícího klubu Tomáš Havlát.