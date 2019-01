Mšeno – I když uzavírají neúplnou extraligovou tabulku, bude ve čtvrtečním duelu plochodrážních družstev Greplu Mšeno a DaK Moto Plzeň-Divišov o náboj postaráno. Oba soupeři se totiž měli utkat už v květnu, ale k nemilému překvapení velkého počtu přítomných diváků byl mítink sudím odpískán už po čtyřech jízdách. Důvod? Nesjízdná dráha…

Extraliga družstev: Mšeno - Divišov | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

„Dráha nebyla super a ve vynikajícím stavu, ale byla sjízdná. Myslím, že vedoucí činovníci Divišova zneužili situace, protože jejich tým prohrával," řekl k tomu tenkrát Rudolf Grepl, prezident domácího klubu, pro který to byla nepříjemná situace. Musel totiž vracet peníze vybrané na vstupném a navíc zaplatit i cestovní výdaje jezdcům za závod, který se neuskutečnil, nemluvě o dalších nutných nákladech.

Na téže dráze poté proběhla další trojice závodů a v žádném z nich nenastal sebemenší problém. Pokud příroda nebude proti, nemělo by dnes nic bránit, aby si to týmy konečně rozdaly na dráze.

A manažeři obou klubů mohli spřádat taktické plány. Domácí Petr Vandírek přitom dosud stoprocentně neví, zda Filip Šitera, který si před necelými dvěma týdny obnovil zlomeninu klíční kosti, bude moci absolvovat celý závod. Na soupisce ovšem nechybí. „Kličku jsem měl zlomenou už loni a po laserové terapii se zdálo být vše v pořádku," řekl mšenský jezdec magazínu SpeedwayA-Z. „Naneštěstí jsem na ostrovech znovu upadl na stejné místo. Přesto se pokusím nastoupit, moudřejší budu po tréninku," dodal.

Jak se jezdec z Mladé Boleslavi nechal dále slyšet, nechce nechat svůj klub ve štychu. „Kdyby to byly jiný závody, asi bych to vypustil. Chceme je porazit. Ze svého úhlu pohledu si myslím, že zrušení závodu na jaře byla jejich taktika, když jim chyběl Haďas. Teď je ale chceme porazit regulérně. Nechci Mšeno nechat ve štychu, proto jedu."

K ostřílenému Hancockovi Mšeno znovu pozvalo Dána Madse Korneliussena, který se domácímu klubu osvědčil 15bodovým ziskem již v remízovém utkání se Slaným.

Divišovský manažer František Liebezeit staví osvědčenou dvojici cizinců – Lotyše Puodžukse a Slovince Žagara. Ostatně i jeho domácí kontingent vzbuzuje respekt, navíc řada divišovských borců má mšenskou dráhu náležitě prověřenou. Liebezeit, který sám ještě v minulé sezoně ve Mšeně působil, pak očekává vyrovnané utkání. „…pokud tedy nebudeme mít smůlu jako v minulém utkání s Pardubicemi. To se nám hned v první jízdě zranil klíčový jezdec (Vaculík) a bylo po závodě," připomněl manažer poslední nezdar (38:52).

Ve zkresleném pořadí pak už nevidí příliš šancí na to, aby si nováček zajistil účast ve finále. „Máme sice nejmenší počet utkání. Do zbytku soutěže jdeme především s cílem neudělat ostudu. Můžeme se sice ještě pokusit vybojovat účast ve finále, ale to je už jen pouhá teorie. Musel by nám být hodně nakloněn osud a není to plně v naší moci," okomentoval Liebezeit aktuální postavení svého týmu.

V táboře trojnásobných šampionů jsou na tom ještě hůř. Na kontě mají o jedno utkání víc a jediný bod za remízu se Slaným. Jakákoliv bodová ztráta nadobro pohřbí veškeré šance na finále. Důležitý závod zahájí slavnostní nástup v 19.30 hodin, první jízdu sudí Pavel Kubeš odstartuje zhruba o čtvrthodinku později.

Předpokládané sestavy

PDK Grepl Mšeno: 1 Klein, 2 Jaroš, 3 Pouznar, 4 Korneliussen (DEN), 5 Šitera, 6 Nagy, 7 Hancock (USA).

DaK Moto Plzeň-Divišov: 8 Krupičková, 9 Puodžuks (LAT), 10 D. Hádek, 11 M. Hádek, 12 Simota, 13 Žagar (SLO), 14 J. Holub.

KAREL HORŇÁK, LUBOŠ KURZWEIL