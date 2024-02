Jestli futsalovému Olympiku dělalo na přelomu loňského a letošního roku něco radost, pak to byly výkony a výsledky dorostenců. V už skončené dlouhodobé části elitní české soutěže si zajistili účast ve final four.

Dorostenecká liga: SK Olympik Mělník - Helas Brno | Foto: Dana Šubová

Svěřenci trenéra Pavla Šuby mladšího v konkurenci dalších dvanácti týmů skončili v tabulce na druhém místě, se stejným bodovým ziskem jako vítězná Chrudim.

„Letošní sezona dorostenců je pro mě obrovským milým překvapením,“ neskrývá Pavel Šuba mladší, který má na starosti oba mládežnické výběry, tedy i juniory.

Naráží přitom na fakt, že mladší tým byl až na Suchého s Kučerou před sezonou kompletně nově poskládaný. „Hráči si futsal velice oblíbili, učili se a makali na každém tréninku a turnaji. Několik hráčů dokonce odehrálo pár zápasů za B-tým v divizi. Výsledkem je druhé místo o skóre a postup na FF,“ přiblížil syn klubového šéfa. Oběma udělala radost i nominace několika hráčů do reprezentace U17.

V dlouhodobé fázi soutěže naděje Olympiku odehrály celkem dvanáct zápasů, z nichž hned devět vyhrály, pouze ve třech vyšly zkrátka. Teď je čeká finálový turnaj čtyř nejlepších v nové sportovní hale v nedalekém Slaném, kde zabojují o celkový triumf. Stačí k tomu maličkost: vyhrát dva zápasy.

Final four Dorostenecké ligy futsalu 2023/2024 (10. února 2024)

Semifinále - 15.00: FK Chrudim - SK Interobal Plzeň, 16.00: SK Olympik Mělník - Oxyworld Baník Chomutov, zápas o 3. místo - 17.30: poražený SF1 - poražený SF2, finále - 18.45: vítěz SF1 - vítěz SF2 (všechny zápasy se hrají v Městské sportovní hale Slaný).

„Slaný máme v dobrém dojezdovém čase. Myslím si, že hala klukům sedne, jelikož by povrch měl být podobný tomu, na kterém trénujeme,“ považuje Pavel Šuba za určitou výhodu dějiště závěrečného turnaje. Doufá zároveň, že se vyprázdní marodka, s níž se týden před vrcholem sezony potýkali.

V semifinále se jakožto druhý tým základní části Mělničané utkají s o bod třetím Chomutovem. I podle těsného výsledku zatím jediného vzájemného duelu v sezoně se dá očekávat tuhý boj. „Od soupeře očekávám rychlou, důraznou a hodně individuální hru. Dobře sehranou mají i power-play,“ přemítá Pavel Šuba, podle kterého si hráči na soupeře věří. „Už jsme ho jednou dokázali porazit. Zápas určitě nepodceníme a budeme připraveni,“ slibuje kouč.

V základní části mělničtí dorostenci Chomutov zdolali. O výhru 6:5 se hattrickem zasloužil Václav Šťastný, zbylé branky přidali Sýkora, Hartl a Sedláček.

Kdyby se podobný výsledek urodil i v semifinále finálového turnaje ve Slaném, ve městě na soutoku by se jistě nezlobili. „Pojedeme do Slaného nastavení porvat se o titul!“ hlásí Pavel Šuba, pro kterého ale není výsledek něčím úplně zásadním. „Za mě je důležité, aby si to kluci užili a měli chuť s futsalem pokračovat,“ dodává jedním dechem.

Final 4 je na programu v sobotu 10. února a kromě Mělníka a Chomutova do něj ještě zasáhnou futsalisté Chrudimi a Plzně, kteří tvoří druhou semifinálovou dvojici.