Stále pokračující potíže potkaly tým Big Shock! Racing i v pátek. Vyjma další výměny kola u Macíkovy posádky se řešily mnohem větší trable u Martina Šoltyse. Ze čtvrteční etapy dorazil do bivaku až po půlnoci. V osm ráno už se následně postavil na start. Po úvodní čtvrtině trati přišel náraz. „„Prvních sto kilometrů se nám jelo hezky, odsýpalo to, neměli jsme žádné problémy, ale na 110. km jsme skočili do strže, protisvahu. Byla to velká rána, skočili jsme a zaryli se předkem. Ránu odneslo auto a moje záda,“ komentoval Šoltys v tiskové zprávě.