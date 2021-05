1. K1/-72kg / 3x2 min

Tomáš Němeček (MT Brno) X Domenico Naswetter (MT Olomouc)

Úvodní duel mladých borců v disciplíně K-1. Od začátku ve vysokém tempu. Velice vyrovnané první kolo, kdy se oba borci snaží ukázat soupeři co umí. Ve druhém kole Domenico postupně zvyšuje tlak a Němečka doslova zachraňuje konec druhého kola. Ve třetím kole využívá Domenico již plně své výškové převahy a soupeře trápí hlavně koleny, spěje k vítězství.

V duelu vítězí 3:0 na body Naswetter.

2. MMA / -70kg / 3x3 min

Josef Štummer (MMA Liberec) X Václav Štěpán (ASA Hradec Králové)

Druhý duel večera ve stylu MMA. Rozvážné první kolo, ale ke konci se povedlo Štěpánovi dostat do výhodné pozice, kdy Štummera v defenzivě zachránil závěrečný hvizd. Štěpán tlačí všechna kola Štummera, aby přistoupil na jeho hru, ale Štummer mu to nechce dát zadarmo, nicméně aktivita a taktika mu zajistí výhru.

Vítězí 3:0 na body Štěpán

3. Striking / -79kg / 3x3 min

Ondřej Malina (Aplik MT Praha) X Tomáš Laube (Kickbox club Kutná Hora)

Zápas hned od začátku v obrovském tempu a Laubemu se podaří soupeře tvrdě trefit. Zvyšuje tlak a cítí ukončení, nenechá soupeře vydechnout. Po dalším tvrdém úderu rozhodčí ukončuje zápas i přes protesty Maliny, který, byť otřesen chce pokračovat. To ale sudí nedovoluje, zdraví je na prvním místě. Vítěz s nadhledem bonmotuje, že motivací mu byla i prémie za K.O. v prvním kole.

V duelu vítězí Laube TKO v prvním kole (1:47).

4. MMA / -84kg / 3x5 min

Dominik Humburger (MMA Liberec) X Pavel Lamacký (Vagabund gym Hodonín)

Po úvodní přestřelce se zápas přesouvá na zem a Humburger je ve výhodné pozici. Humburger soupeře zasypává údery, ten ale drží jako skála a odolává ukončení, až neuvěřitelně. Dlouhý tlak, ale Lamacký nakonec nevydrží a rozhodčí skáče mezi oba borce. Humburger si tak může vítězně zasalutovat.

V tomto duelu vítězí Humburger TKO v prvním kole (3:26).

5. MMA / -77kg / 3x5 min

Andrii Mavrodiiev (Nikolaev MMA club, Ukrajina) X Max Handanagi (MMA Poděbrady)

V prvním kole Handanagič hrozí hlavně kopy, ale Mavrodiiev chce na zem. Po chvilce se role otáčí a Max dostane soupeře pod sebe, kde mu v závěru kola pěkně zatopí. V dalším kole obrovská bitva pokračuje a nejprve to vypadá že Handanagič soupeře ukončí, ale ten se probudí a chce ukázat, že se nevzdá bez boje. Handanagič je ale rozhodnutý soupeře ukončit, což se mu také nakonec podaří.

V duelu vítězí Handanagič TKO ve 2. kole.

6. Striking / -74kg / 3x3 min

Gor Harutjunjan (Tolja gym Praha) X Ondřej Marvan (Highlanders Trutnov)

V prvním kole spíše rozvážné přestřelky se soupeři testují. V druhém začíná Harutjunjan tlačit a hned v úvodu několikrát tvrdě trefuje Marvana. K závěru kola Marvan počítán. Ke konci posledního kola opravdu tvrdá přestřelka do posledního dechu a vteřiny mače.

V duelu vítězí 2:0 na body Harutjunjan.

7. MMA / -63kg / 3x5 min

Oleksey Bondarenko (SC VOIN Lutsk, Ukrajina) X Lukáš Chotěnovský (All Sports Academy Hradec Králové)

Obrovská přestřelka a tempo hned v úvodním kole. Pak se ale borci uklidní a přesunou se na zem. Další kolo v podobném scénáři. Chotěnovský většinu času ve výhodnější pozici, trpělivě sbírá body.

V tomto duelu vítězí 3:0 na body Chotěnovský.

8. MMA / -66kg /

Vitaly Barysnikov (Kyjev, Ukrajina) X Luboš Lesák (MG Team Pardubice)

Lesák hned z úvodu ukazuje že v postoji je jako ryba ve vodě. Barysnikovi je jasné, že ho musí dostat na zem, to je asi jediné místo, kde by mohl mít šanci. Co je ale velkým překvapením, že Lesák umí i tam a ukončí nakonec Barysnikova na zemi.

V tomto duelu vítězí Lesák TKO v 1. kole (4:00).

9. K-1 / 93kg / 3x3 min

Jakub Klauda (Highlanders Trutnov) X Lukasz Radosz (KOHORTA Poznaň, Poland)

Přichází zlatý hřeb večera, nastupují těžké kalibry. Klauda hned v úvodu umně využívá výškové převahy a tvrdě trefuje soupeře. Polský soupeř je ale neskutečně odolný a úvodní tlak ustojí až do konce kola. Ve druhém kole opět Klauda tlačí, ale Radosz odolává již spíše silou vůle. I třetí kolo má Klauda viditelně pod kontrolou, je pozorný, aby neudělal chybu a spěje k vítěznému zářezu.

V duelu vítězí zaslouženě 3:0 na body Klauda.

Zdroj: Youtube

Večer byl zakončen vyhlášením bojovníka večera, tím se stal sympaťák Tomáš Laube (Kickbox club Kutná Hora). Získal extra prémii ve výši 25 tisíc korun, její část se rozhodl bez okolků věnovat na dobrou věc, podpoří psí útulek v místě svého bydliště. Pod slupkou nekompromisního fightera se skrývá dobrá duše, z rozhovoru je jasné, že tenhle chlapík umí být i velmi vtipný a pohodový.

Těšme se na další díl MMASTERS LEAGUE, snad už bez omezení, tedy i za podpory diváků!

Tomáš Kühnel, foto Bohumil Kučera