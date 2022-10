Do úvodní sady lépe vstoupili hráči Karlových Varů, kteří si postupně vybudovali náskok 9:5. Domácí výběr následně bezchybně útočil a své vedení navýšil během setu na 12:7. Posléze si vybral i slabou chvilku, čehož Odolena Voda dokázala využít a snížila 14:16 a následně na 20:22. Vary si však nenechaly po oddechovém času set utéct a vyhrály ho 25: 21.

To do druhého setu vstoupili pro změnu lépe hráči Odolky, kteří šli do bodového trháku 5:2. Posléze se skóre setu dvakrát vyrovnalo, nejprve na 7:7 a poté na 11:11. Hned na to Karlovarsko začalo dělat nevynucené chyby, a to to napomohlo hostům k vedení 16:13. I když trenér Varů Jiří Novák poté zamíchal se sestavou, na obrat to nestačilo, a Odolena Voda vyrovnala po výhře 25:22 na 1:1 na sety.

Video, foto: Vítězná radost na Odolce. Benátky ji zdržely pouze ve druhém setu

I do třetího setu naskočilo lépe Aero, které si postupně vytvořilo dvoubodový náskok, ten si během setu udržovalo. Od stavu 15:14 ve prospěch hostů začala Odolena Voda řídit hru a dostávala domácí pod tlak. Koncovka třetího setu byla o pevných nervech na podání i ve hře. Za stavu 23:21, tým z lázní proměnil koncovku a obrátil průběh třetího setu ve svůj prospěch a stav 2:1.

Volejbalový scénář se opakoval také ve čtvrtém setu, kdy šla Odolka do několikabodového trháku, a to 7:3. Ten však dokázaly Vary smazat a vyrovnat. Vyrovnaná partie se tak lámala až v závěru setu, kdy Karlovarsko využilo svůj druhý mečbol a vyhrálo 27:25.

„V těch důležitých chvílích jsme samozřejmě zapnuli, ale těch okamžiků, jak bychom chtěli hrát, bylo tentokrát poskrovnu. Jsme rádi, že jsme zakončili sérii více zápasů bez porážky,“ chválil si Novák pětizápasovou vítěznou sérii.

Video, foto: V bezbrankovém derby vzplály emoce, trenér Dynama dostal červenou

VK ČEZ Karlovarsko – Aero Odolena Voda 3:1 (21, -22, 21, 25)



Rozhodčí: René Činátl, Emil Velinov. Diváci: 720.

Karlovy Vary: Weir, Lamanec, Weise, Zajíček, Keemink, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Sasak, Kasan, Patočka, Patrňák, Jukhami).

Odolena Voda: Chancy, Svoboda, Carmody, Hladík, Šulc, Ferraro, libero Ježek (stř. Horák, Chevalier, Jachnicky, Toman).