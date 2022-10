Větší důraz a přesnost hostů (1:4)

První třetina utkání nezačala podle představ domácích, přestože byl zápas od první minuty velice energický. Vlci se dostali do oslabení za vyloučení Petra Husťáka a v čase 4:27 inkasovali první gól, ve svém nasazení však pokračovali. Následujících téměř devět minut nečekalo diváky žádné velké překvapení, až v čase 13:32 soupeři opět skórovali a zvýšili stav na 2:0.

Přes velké úsilí se Kralupským nepodařilo uchránit své území a po dvou minutách hráči z Kobylis vstřelili svoji třetí branku. To domácí vyburcovalo k zahájení silnější ofenzivy, a netrvalo dlouho a v síti soupeře skončil očekávaný první gól domácího týmu, který vstřelil Pavel Procházka. Radost Vlků ale příliš dlouho netrvala, po vyloučení Jana Řeháka za hrubost umocnil soupeř těsně před koncem první třetiny svoji formu čtvrtou brankou.

Ofenzivní hra na obou stranách (1:3)

Tým z Kobylis vstoupil do druhé třetiny s odhodláním udržet si dosavadní silnější postavení, což hned zkraje, v čase 1:32, prokázal pátou střelou do branky domácích. Vlci projevili svoji houževnatost velice útočnou hrou, což ale přineslo vyloučení Jana Michálka za sekání. Patnáct minut čistého času se kralupští Wolves snažili skóre otočit, bohužel se jim nedařilo proměnit hned několik šancí.

Štěstí se na domácí konečně usmálo v 16. minutě, kdy Jan Řehák poslal do sítě druhý gól. Vzápětí se ale domácí Michálek opět dostal na trestnou lavici. A tak netrvalo dlouho a tým z Kobylis si přichystal hned dvojnásobnou odvetu. V 18. minutě Pražané zvýšili stav na 2:6 a o minutu později si postavení silnějšího potvrdil poslední brankou druhé třetiny - 2:7.

Když nemůžeš, přidej víc! (3:4)

Hosté nechtěli dát domácím šanci změnit skóre a ve třetí třetině v čase 0:37 skončil v brance Vlků osmý gól. Devátý nenechal na sebe dlouho čekat, ve druhé minutě domácí neustáli další útok soupeře. Vlkům už trochu docházel dech, soupeři však nechtěli dát nic zadarmo, a tak hra pokračovala stále v rychlém tempu. V páté minutě nedokázali zabránit další střele hráče z Kobylis, a stav se změnil na 2:10.

O dvě minuty později si ale Vlci zlepšili chuť, když Marek Čejka snížil na 3:10. Přes stále vysoký brankový rozdíl hosté nepolevili a v polovině třetiny zasadili domácím branku na 3:11. Atmosféra hry se na chvíli změnila dalším oslabením Vlků, když útočník Jan Suk obdržel dvě minuty za nedovolené vrážení. Z defenzivy ale domácí vzápětí nastartovali útočnější rytmus, a tak se tentokrát vlivem emocí dostal do oslabení soupeř, na trestnou lavici usedl Boris Nouzák za hrubost. Domácí přesilové šance využili a v čase 18:16 čtvrtou brankou z hokejky Jana Suka ukázali soupeři svoji bojovnost. O pár vteřin později znovu Suk odměnil pátým gólem kralupské fanoušky za neustálou podporu.

Wolves projevili bojovnost a týmovost

Vlci odcházeli se vztyčenou hlavou, i přes vysoký brankový rozdíl po celou dobu utkání nevyšli z tempa a soupeři dali zabrat. „Myslím, že jsme tam dali úplně všechno, bohužel se nepovedlo zakončení, ale snad to do příště zlepšíme, pro nás to byl zatím nejtěžší zápas sezony,“ komentoval utkání jeho nejlepší kralupský hráč Jan Suk. „Pochválil jsem kluky za bojovný výkon, ten byl super, nevypustili jsme žádný souboj. Ta týmovost je u nás veliká, na tom si zakládáme. Utkání nám ukázalo, že to, co máme natrénováno, dokážeme při hře zužitkovat, zejména při rozehrávce nebo rotací hráčů,“ uzavřel kralupský trenér Svoboda.

Tabulka Divize - skupiny A po šesti kolechZdroj: www.ceskyflorbal.cz