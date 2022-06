Na Hungaroringu jste zažil skvělou premiéru ve světě automobilového závodění. Nejprve jste vyhrál a poté jste dosáhl na druhé místo. Jak jste tedy byl spokojen? Byl jsem absolutně spokojen. Neočekával jsem, že hned od začátku budu tak konkurenceschopný. Rozhodně jsem se toho spoustu naučil a udělám všechno pro to, abych se v takovéto formě udržel.

Jak byste vysvětlil, že jste se dokázal tak rychle adaptovat?

V autě jsem se cítil dobře už při předsezonním testu v Mostě. Také jsem se připravoval na simulátoru. To tedy byly dobré předpoklady k úspěchu. Můj šéf Tomáš Pekař mi navíc dal nějaké rady. Já dokázal všechno poskládat dohromady a dosáhl jsem takovýchto výsledků.

Jak na vaše výkony reagoval právě Tomáš Pekař a celý tým Carpek Service? Byli překvapeni?

Musím říct, že překvapení to bylo pro nás pro všechny. Čekali jsme, že budu bojovat o umístění v nejlepší pětce, v lepším případě třeba i v nejlepší trojici. Ale nečekali jsme, že se zapojím do boje o vítězství.

V kariéře vám pomáhá mimo jiné i Harald Proczyk, zkušený závodník na scéně TCR. Jak on hodnotil vaši premiéru?

Harald je dobrým kamarádem mého bývalého šéfa v motokárách a právě on mi pro letošní sezonu dojednal místo u Carpek Service. Bez něj bych nebyl tam, kde jsem teď. Po Hungaroringu jsme si volali a i on byl s mým výkonem spokojen. Musíme ale zůstat nohama na zemi a pracovat stejně jako doposud.

Tento víkend pojedete před domácím publikem. Jak vypadala vaše příprava? Absolvoval jste nějaké testy nebo jste se připravoval pouze na simulátoru?

Na svůj domácí závod se moc těším, i když nebylo možné před začátkem víkendu testovat. Připravoval jsem se na simulátoru, ale rozdíl mezi virtuálním světem a tím skutečným je stále velký. Uvidíme, jak rychle se zvládnu všemu přizpůsobit tentokrát.

Zatím jste na Red Bull Ringu nezávodil, ale máte nějaké zajímavé vzpomínky spojené s tímto okruhem? Navštívil jste zde někdy například nějaké závody?

Ano, na Red Bull Ring mám pěkné vzpomínky. V roce 2018 jsem zde totiž byl součástí programu F1 Future Stars (mimo jiné mohl stát spolu s jezdci při státní hymně před závodem - pozn. red.). Během toho jsem mohl vidět i nějaké závody.

Red Bull Ring je rychlý okruh. Myslíte, že bude vašemu stylu svědčit?

Red Bull Ring je rozhodně pěkný okruh, ale určitě ne můj nejoblíbenější. Na simulátoru jsem se na něm cítil dobře, ale nejsem si jistý, jestli opravdu bude mému stylu vyhovovat. Uvidíme.

Když vezmete v úvahu informace, které jste dosud získal, jak byste Hungaroring a Red Bull Ring porovnal? Myslíte si například, že Red Bull Ring bude potřebovat odlišný přístup?

Není snadné tyto dva okruhy porovnat. V něčem si jsou sice podobné, v jiných věcech jsou zase kompletně odlišné. Hlavní rozdíl je pravděpodobně to, že do některých zatáček najíždíte na Red Bull Ringu naslepo.

Jak se před domácím víkendem cítíte? Pociťujete například nějaký větší tlak nebo to berete se stejným klidem jako u nedomácích podniků?

Samozřejmě je to jiný pocit, když závodíte před domácími fanoušky. Na závody se totiž přijede podívat má rodina a spousta mých kamarádů. Žádný zvláštní tlak ale necítím. Zůstávám soustředěný a jsem v pohodě.

Co podle vás bude na Red Bull Ringu klíčem k úspěchu?

Řekl bych, že je opravdu smrtící, když to přeženete a přehřejete pneumatiky, protože pak už je znovu nezchladíte. Podle předpovědi počasí má ale pršet, takže by něco takového vůbec nemuselo přijít ke slovu.



